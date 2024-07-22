Путин включил в Госсовет врио глав девяти регионов

Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

Tекст: Анастасия Куликова

«Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

«В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.