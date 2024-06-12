Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации

Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

Tекст: Валерия Городецкая

«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

«Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.