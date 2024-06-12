В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в администрации главы государства создаются пять новых управлений.
В составе администрации президента появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере ОПК, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета России, передает РИА «Новости».
Новые управления, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики), который ранее занимал должность заместителя секретаря Совбеза России, и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса), занимавший пост замглавы Минпромторга.