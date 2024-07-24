Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны

Tекст: Валерия Городецкая

Поручения даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительные изменения обстановки в мире, заявил Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, они нацелены в том числе на модернизацию промышленного производства и обновление производственно-технологической базы. Поручения частично затрагивают кадровый потенциал и поддержку образовательных учреждений, добавил помощник президента.

Россия должна укреплять свой Военно-морской флот, так как США и другие страны НАТО наращивают присутствие в Мировом океане, заявил Патрушев.

«Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот», – сказал Патрушев.

Необходимо обеспечивать постоянную готовность флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите России в соответствии с нормами международного права, подчеркнул он.

Патрушев также сообщил, что Путин дал поручение «провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».

Ранее Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении.