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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    24 июля 2024, 14:50 • Новости дня

    Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев.

    Поручения даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительные изменения обстановки в мире, заявил Патрушев, передает ТАСС.

    По его словам, они нацелены в том числе на модернизацию промышленного производства и обновление производственно-технологической базы. Поручения частично затрагивают кадровый потенциал и поддержку образовательных учреждений, добавил помощник президента.

    Россия должна укреплять свой Военно-морской флот, так как США и другие страны НАТО наращивают присутствие в Мировом океане, заявил Патрушев.

    «Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот», – сказал Патрушев.

    Необходимо обеспечивать постоянную готовность флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите России в соответствии с нормами международного права, подчеркнул он.

    Патрушев также сообщил, что Путин дал поручение «провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».

    Ранее Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении.

    21 июля 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

    Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

    Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия не собирается уходить с освобожденных в ходе СВО территорий, вопреки русофобским ожиданиям в Лондоне, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Дональда Трампа «укрепить Украину» и заставить «Путина отступить».

    «Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

    Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

    При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

    Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    23 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин попросил главу Счетной палаты срочно звонить при необходимости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин призвал главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях «снимать трубку» и звонить ему при срочных вопросах.

    Ковальчук выразил благодарность президенту, отметив, что будет держать все вопросы на особом контроле, передает РИА «Новости».

    Касательно вопроса доходов бюджета России, Путин отметил, что «доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, а ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, однако лишних денег нет», передает ТАСС.

    Также Путин отметил, что в стране будут самым внимательным образом следить за финансовой дисциплиной. «Тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», – указал президент Ковальчуку.

    Путин добавил, что они с главой Счетной палаты остаются на постоянной связи по этим вопросам», – заключил президент.

    Ранее Путин выразил надежду на профессиональную работу нового главы Счетной палаты.

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    21 июля 2024, 17:49 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами.

    В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин также отметил, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.

    «Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания», – говорится в телеграмме.

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    22 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможных переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них, но важно дождаться конкретных предложений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что разговор «той или иной тональности о диалоге гораздо лучше», чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца».

    Кремль пока не может судить о том, что стоит за словами Зеленского о возможных переговорах, о каких планах идет речь. По словам Пескова, нужно дождаться каких-то конкретных действий, «если таковые будут».

    В воскресенье Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    22 июля 2024, 23:48 • Новости дня
    Путин включил в Госсовет врио глав девяти регионов

    Tекст: Антон Антонов

    В состав Госсовета включены врио глав девяти регионов, в том числе врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, следует из указа президента России Владимира Путина.

    Как следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в Госсовет вошли руководители Калининградской области, Хабаровского края, ХМАО, Тульской области, Кемеровской области, Курской области, Республики Алтай, Самарской области и Вологодской области, передает РИА «Новости».

    Из состава Госсовета исключены бывшие главы регионов: Антон Алиханов (занимающий сейчас пост главы Минпромторга), Михаил Дегтярев (глава Минспорта), Роман Старовойт (глава Минтранса), Сергей Цивилев (глава Минэнерго), а также Наталья Комарова, Олег Хорохордин и Дмитрий Азаров – передает ТАСС.

    Путин также поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России.

    Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.

    В июне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в администрации главы государства созданы новые управления, в том числе по вопросам деятельности Госсовета России.

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    22 июля 2024, 17:57 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче акций ТГК-2 структуре Газпрома

    Путин подписал указ о передаче пакета акций ТГК-2 в управление структуре «Газпром энергохолдинг»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пакет акций ярославской ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» передан в доверительное управление «Газпром энергохолдингу», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Указ постановляет принять предложение правительства о передаче в доверительное управление ПАО «Центрэнергохолдинг» находящихся в федеральной собственности акций ТГК-2 без проведения конкурса, передает ТАСС.

    Отмечается, что передается 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированные акции.

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    22 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр

    Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет целевых отчислений от азартных игр

    Путин поручил создать фонд по поддержке спорта за счет отчислений от азартных игр
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил кабмину создать фонд по поддержке спорта, существующий за счет целевых отчислений от азартных игр, сообщается на сайте Кремля.

    Как говорится в перечне поручений главы государства, правительству обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Уточняется также, что формирование фонда будет осуществляться «в основном за счет целевых отчислений от азартных игр».

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    23 июля 2024, 00:22 • Новости дня
    Путин присвоил радиотехнической бригаде наименование гвардейской

    Путин присвоил 39-й радиотехнической бригаде особого назначения наименование гвардейской

    Tекст: Антон Антонов

    39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде особого назначения присвоено почетное наименование «гвардейская», соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечены «массовый героизм и отвага, стойкость и мужество» бригады в условиях вооруженных конфликтов.

    В апреле Путин присвоил наименование «гвардейская» 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии.

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    22 июля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин назвал объем генерируемой «Русгидро» электроэнергии

    Путин: «Русгидро» производит 16% от общей энергетической мощности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Русгидро» генерирует большой объем электроэнергии в России, она является одной из крупнейших в мире среди аналогичных компаний, заявил президент Владимир Путин.

    Объем производимой «Русгидро» электроэнергии составляет 16% от общей энергетической мощности в стране, отметил Путин на встрече с главой компании Виктором Хмариным, передает ТАСС.

    «Это большой объем. Она является одной из крупнейших в мире [среди компаний] своего профиля», – сказал он.

    Глава государства попросил Хмарина дать оценку работе компании и поинтересовался, как происходит переезд компании из Москвы в Красноярск. Хмарин рассказал, что новые сотрудники набираются уже только в Красноярске.

    Глава «Русгидро» также подтвердил, что компания установила деловые отношения с красноярскими властями. «Совершенно прекрасный город, прекрасный деловой климат в Красноярске», – отметил он.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Русгидро».

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    22 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Русгидро»

    Песков: Путин сегодня проведет встречу с главой «Русгидро»,

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, рабочий день президента проходит в Кремле, в основном он посвящен внутренним встречам и совещаниям, передает ТАСС.

    «У президента будет с докладом глава «Русгидро» Виктор Хмарин», – анонсировал Песков.

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    23 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Счетной палаты

    Песков: Путин встретится с главой Счетной палаты России Ковальчуком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с председателем Счетной палаты Борисом Ковальчуком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, рабочий день президента проходит в Кремле и посвящен внутренним встречам и совещаниям, передает ТАСС.

    «Будет также у Путина совещание с руководителем Счетной палаты Борисом Ковальчуком», – анонсировал Песков, уточнив, что мероприятие пройдет в открытом режиме.

    Напомним, 14 мая Борис Ковальчук был назначен председателем Счетной палаты России по решению Совета Федерации, решение по кандидатуре приняли единогласно на заседании палаты.

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    24 июля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин потребовал предложений о переезде госкомпаний из Москвы в регионы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин потребовал к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

    «Правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», – говорится среди прочих поручений главы государства на сайте Кремля.

    Также в документе указывается, что необходимо «обратить особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах».

    Ранее сообщалось, что Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.

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    24 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин утвердил поручения по семейной ипотеке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.

    Правительству поручается установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, передает ТАСС.

    Они должны предусматривать возможность получения кредита на покупку жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет. Процентная ставка составляет не более 6% годовых за весь срок кредитования.

    Также поручено предусмотреть возможность льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов вне зависимости от региона. Его необходимо исполнить к 15 августа 2024 года.

    Поручено принять дополнительные меры для привлечения россиян в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, «исходя из необходимости обеспечения объема вложений граждан на уровне не менее 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году».

    Правительству предстоит обратить особое внимание на стимулирование работодателей в софинансировании расходов сотрудников на уплату добровольных взносов в рамках программы.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законы изменений, предусматривающих установление максимальной суммы страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 млн рублей.

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    24 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений

    Кремль: Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    На сайте Кремля указано, что по итогам беседы лидеры стран подтвердили намерение в дальнейшем развивать российско-узбекистанские отношения.

    Также известно, что Путин в ходе разговора поздравил коллегу с днем рождения.

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      12 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
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      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

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