Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны
Президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев.
Поручения даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительные изменения обстановки в мире, заявил Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, они нацелены в том числе на модернизацию промышленного производства и обновление производственно-технологической базы. Поручения частично затрагивают кадровый потенциал и поддержку образовательных учреждений, добавил помощник президента.
Россия должна укреплять свой Военно-морской флот, так как США и другие страны НАТО наращивают присутствие в Мировом океане, заявил Патрушев.
«Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот», – сказал Патрушев.
Необходимо обеспечивать постоянную готовность флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите России в соответствии с нормами международного права, подчеркнул он.
Патрушев также сообщил, что Путин дал поручение «провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».
Ранее Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении.