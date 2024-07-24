Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты
Президент России Владимир Путин поручил внести задачи по восстановлению и развитию новых регионов в обновленные национальные проекты в этом году.
«Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», – сказал президент на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, передает РИА «Новости».
Глава государства также призвал при необходимости обеспечить упрощенный доступ к мерам поддержки.
Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.