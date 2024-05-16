В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Россия и Китай расширят масштаб совместных учений
Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области
Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, говорится в совместном заявлении, опубликованного на сайте Кремля.
Как говорится в заявлении, Москва и Пекин будут углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений, регулярно проводить совместные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, передает РИА «Новости».
Ранее Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны.