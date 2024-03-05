Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны

На открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей объявили о планах увеличить расходы на нужды обороны

Tекст: Антон Антонов

Всекитайское собрание народных представителей объявило открытой вторую сессию 14-го созыва, которая продлится до 11 марта. На открытие сессии прибыл председатель КНР, генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Проект военного бюджета сверстан в объеме 1,665 трлн юаней (примерно 231 млрд долларов). В распространенном докладе правительства сообщается о планах укреплять боеготовность армии и активно проводить учения в условиях, приближенных к реальным боевым, передает ТАСС.

Также в докладе сообщается, что Китай продолжит реализовывать принципы, согласно которым специальными административными районами Гонконгом (Сянганом) и Макао (Аомэнем) управляют патриоты. Пекин выступает против сил, продвигающих идею независимости Тайваня.

Правительство Китая установило целевой показатель по росту ВВП в 2024 году на уровне 5%. Власти планируют в 2024 году поддерживать индекс потребительских цен – показатель инфляции – на уровне 3%. Размер дефицита бюджета установлен на уровне 3% ВВП, лимит госдолга – на уровне 35,2 трлн юаней (около 4,89 трлн долларов).

Китай намерен устранять риски в сфере недвижимости и финансовой области, разработать меры по ускорению формирования единого всекитайского рынка и совершенствовать политические инструменты в целях поддержки рождаемости.

Пекин сообщил о планах расширять открытость внешнему миру и адаптироваться к международным торгово-экономическим условиям. Китай намерен полностью отменить ограничения на допуск иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность. Пекин будет продолжать вести переговоры с еще большим количеством стран по подписанию соглашений о свободной торговле. В частности, Китай продолжит работать над присоединением к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Напомним, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Министр обороны Китая также отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.