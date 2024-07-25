  • Новость часаПодозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
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    Зачем Украина подлизывается к Китаю
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
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    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Группировка «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Путин встретился с Асадом в Кремле
    В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    9 комментариев
    25 июля 2024, 11:45 • Новости дня

    Лукашенко прибыл в Петербург

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита в Россию.

    «Программа дальше обещает быть интересной», – следует из сообщения в Telegram-канале «Пул Первого».

    Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    24 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

    Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола

    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    @ Кадр из видео

    Турция наглядно продемонстрировала, что ее связи с Россией по линии Интерпола до сих пор сильны и стабильны. Тем не менее Анкаре еще предстоит доказать доверительность диалога с Москвой путем передачи преступника профильным службам РФ, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве.

    «В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.

    «Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.

    Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

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    24 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    Турецкий мотоциклист заявил о вине блогера МотоТани в смертельном ДТП
    @ @tanechkaozolina

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня) стала ее ошибка при обгоне, об этом в ходе допроса заявил турецкий мотоциклист Онур Обут, сообщает агентство DHA.

    Обут утверждает, что три мотоциклиста выдвинулись в сторону города Милас, их спутник Сергей Хадриков чуть отстал от Обута и Озолиной, передает РИА «Новости».

    По его словам, между мотоциклами Обута и Озолиной вклинилась фура. Озолина попыталась объехать фуру и неправильно совершила обгон, после этого ее мотоцикл якобы врезался в мотоцикл Обута.

    Турецкое издание пишет, что слова Обута подтвердил Хадриков. Суд отпустил на свободу Обута под юридический контроль.

    Ранее сообщалось, что мотоцикл Озолиной столкнулся на трассе в Турции с мотоциклом другого блогера Онура Обута. Озолина погибла в ДТП, Обут доставлен в больницу.

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    24 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве переименовали площадь Европы

    Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии

    В Москве переименовали площадь Европы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала.

    Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.

    Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.

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    24 июля 2024, 22:13 • Новости дня
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим ВВС России и заместителем главнокомандующего ВКС России, сообщили в Минобороны.

    «Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Также, согласно данным военного ведомства, командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Ранее Кобылаш занимал должность командующего Дальней авиацией ВКС РФ с 2016 по 2024 год.


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    24 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянин, подозреваемый в подрыве автомашины в Москве, задержан в турецком городе Бодруме, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.

    Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.

    Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.

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    24 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта

    Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми

    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут использоваться вблизи линии фронта, заявил украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.

    По словам Сырского, F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, передает РБК.

    При этом они позволят Украине укрепить противовоздушную оборону, повысить эффективность борьбы с российскими крылатыми ракетами и дадут возможность поражать наземные цели, заявил главком ВСУ в интервью The Guardian.

    Он также отметил, что Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, из-за чего украинская армия вынуждена все чаще прибегать к использованию более дешевых беспилотников и наземных дронов.

    Ранее на Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личность подозреваемого во взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлена, сообщил Следственный комитет.

    Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.

    В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.

    Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

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    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    Коментарии (7)
    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

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    24 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры сопровождения СУ-27 трех самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России показало кадры сопровождения российским истребителем Су-27 стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

    Кадры предоставлены из кабины пилотов истребителя Су-27, который сопровождает три британских самолета, сообщает ТАСС. Видео демонстрирует перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

    Ранее сообщалось, что британские истребители и самолет-разведчик попытались подойти к российской границе в Черном море, их перехватил истребитель Су-27.

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    25 июля 2024, 09:46 • Новости дня
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки с 25 июля начали активно блокировать денежные переводы граждан в случае, если система выявляет признаки возможного мошенничества, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

    Так, согласно новым правилам, направленным на защиту клиентов от финансовых махинаций, изменения могут привести к временным неудобствам для добросовестных пользователей, передает РИА «Новости».

    Белянчикова отметила, что основания для блокировки переводов существенно расширились.

    Уточняется, что банки будут обращать внимание на нехарактерную активность абонента, зафиксированную оператором сотовой связи, длительные телефонные разговоры с неизвестными номерами и большое количество подозрительных SMS-сообщений.

    По словам эксперта, подобные меры позволят снизить количество случаев мошенничества, однако могут привести к увеличению числа заблокированных переводов. Если ваш платеж был приостановлен, необходимо незамедлительно связаться с банком для выяснения причин.

    При этом Белянчикова подчеркнула, что если реквизиты клиента ошибочно попали в базу мошенников, оспорить это решение можно будет только в судебном порядке.

    Коментарии (8)
    24 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безопасность страны должна превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он отметил, что мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. По его словам, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.

    Инфографика

    Коментарии (33)
    24 июля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Госдепе решили, что Киев всегда был готов к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти всегда были готовы к диалогу с Москвой, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Они [киевские власти] всегда были готовы к переговорам по достижению справедливого и долгосрочного мира», – сказал он, комментируя итоги встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

    Он добавил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Киева и придерживаются принципа «ничего об Украине без участия Украины».

    Представитель МИД Мария Захарова ранее обращала внимание, что главным препятствием переговоров является их запрет по указу Владимира Зеленского.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной.

    Ранее Песков пояснил, что нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой сильно осложняют процесс организации мирных переговоров. 

    Коментарии (23)
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