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    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

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    25 июля 2024, 10:44 • Новости дня

    В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прилетит с визитом в Москву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня ждем президента Белоруссии. Запланирована встреча с Путиным», – передает ТАСС его слова.

    Ранее стало известно, что президент Белоруссии уже отправился с рабочим визитом в Россию.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    25 июля 2024, 09:06 • Новости дня
    Путин встретился с Асадом в Кремле

    Президент Путин встретился с сирийским коллегой Асадом в Кремле

    Путин встретился с Асадом в Кремле
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    «Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», – передает ТАСС приветственное слово Путина.

    В ходе встречи российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, выразив желание услышать мнение коллеги из Сирии.

    Асад в свою очередь отметил актуальность предстоящих переговоров на фоне современных геополитических событий.

    Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.

    Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.

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    24 июля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин потребовал предложений о переезде госкомпаний из Москвы в регионы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин потребовал к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

    «Правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», – говорится среди прочих поручений главы государства на сайте Кремля.

    Также в документе указывается, что необходимо «обратить особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах».

    Ранее сообщалось, что Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.

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    24 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев.

    Поручения даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительные изменения обстановки в мире, заявил Патрушев, передает ТАСС.

    По его словам, они нацелены в том числе на модернизацию промышленного производства и обновление производственно-технологической базы. Поручения частично затрагивают кадровый потенциал и поддержку образовательных учреждений, добавил помощник президента.

    Россия должна укреплять свой Военно-морской флот, так как США и другие страны НАТО наращивают присутствие в Мировом океане, заявил Патрушев.

    «Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот», – сказал Патрушев.

    Необходимо обеспечивать постоянную готовность флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите России в соответствии с нормами международного права, подчеркнул он.

    Патрушев также сообщил, что Путин дал поручение «провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».

    Ранее Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении.

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    24 июля 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности по фруктам

    Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности России по фруктам и ягодам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил представить предложения по ускорению достижения предусмотренного доктриной продбезопасности порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод до 15 августа.

    «Правительству России: представить предложения о мерах, позволяющих ускорить достижение порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод, предусмотренного доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. Срок – 15 августа», – указано в документе на сайте Кремля.

    Ранее Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны.

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    24 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин рассказал о развитии новых регионов

    Путин: В новых регионах построили 62 многоквартирных дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию новых субъектов РФ.

    «Федеральными заказчиками завершены работы на 11 тыс. 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2 тыс. 140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта и так далее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что было капитально отремонтировано свыше 3 тыс. километров автомобильных дорог и открыто более 500 банковских отделений и офисов.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.


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    24 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин утвердил поручения по семейной ипотеке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.

    Правительству поручается установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, передает ТАСС.

    Они должны предусматривать возможность получения кредита на покупку жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми, не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет. Процентная ставка составляет не более 6% годовых за весь срок кредитования.

    Также поручено предусмотреть возможность льготной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов вне зависимости от региона. Его необходимо исполнить к 15 августа 2024 года.

    Поручено принять дополнительные меры для привлечения россиян в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, «исходя из необходимости обеспечения объема вложений граждан на уровне не менее 250 млрд рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году».

    Правительству предстоит обратить особое внимание на стимулирование работодателей в софинансировании расходов сотрудников на уплату добровольных взносов в рамках программы.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить внесение в законы изменений, предусматривающих установление максимальной суммы страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 млн рублей.

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    24 июля 2024, 16:11 • Новости дня
    Путин: Условия в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня

    Путин: Условия для жизни и работы в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня

    Tекст: Ольга Иванова

    Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

    «Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также заявил, что в новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог.

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    24 июля 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил внести задачи по восстановлению и развитию новых регионов в обновленные национальные проекты в этом году.

    «Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», – сказал президент на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, передает РИА «Новости».

    Глава государства также призвал при необходимости обеспечить упрощенный доступ к мерам поддержки.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.

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    24 июля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить возможность заселения в отели по водительским правам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов разрешить россиянам заселяться в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения.

    Срок исполнения поручения – 1 июля 2025 года, говорится в списке поручений главы государства на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил обеспечить автомобильные туристические маршруты устойчивой мобильной и интернет-связью.

    Кроме того, до 1 октября правительству поручено принять меры по обеспечению туристской отрасти автобусами соответствующего класса и рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма, и об увеличении спроса на них.

    Ранее политолог Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала предпосылки для развития автомобильного туризма в России.

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    24 июля 2024, 13:40 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Песков: Путин сегодня в Кремле проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сегодня в Кремле проведет совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, днем у президента будет много разных встреч, но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.

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    24 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений

    Кремль: Путин и Мирзиеев подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    На сайте Кремля указано, что по итогам беседы лидеры стран подтвердили намерение в дальнейшем развивать российско-узбекистанские отношения.

    Также известно, что Путин в ходе разговора поздравил коллегу с днем рождения.

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    25 июля 2024, 09:17 • Новости дня
    Асад назвал доверительными отношения между Москвой и Дамаском

    Tекст: Александра Юдина

    Москва и Дамаск на протяжении многих десятилетий сохраняли доверительные отношения, несмотря на выпавшие обеим странам испытания, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

    По словам сирийского лидера, этот визит в Москву совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между двумя государствами, передает ТАСС.

    Также Асад отметил, что «наши страны прошли очень сложные испытания».

    «Однако за все эти десятилетия отношения между странами сохраняли доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», – подчеркнул он.

    Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.

    Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.

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    25 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Лукашенко отправился в Россию на встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Путин и Лукашенко обсудят «актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений», международную повестку дня. Кроме того, тема переговоров президентов – продвижение союзных проектов, региональная безопасность, передает БелТА.

    Ранее Лукашенко заявлял, что намерен встретиться с Путиным и обсудить урегулирование украинского вопроса.

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    25 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Кремль: Встреча Путина и Асада прошла без подписания документов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад не подписывали в Кремле каких-либо документов, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, беседа прошла без подписания документов, передает ТАСС.

    В четверг Путин встретился с коллегой из Сирии в Кремле. Асад в ходе переговоров назвал доверительными отношения между Москвой и Дамаском.

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