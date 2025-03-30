Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
РКН назвал причину проблем с сервисами «Яндекса»
РКН: Сбой в энергообеспечении ЦОД «Яндекса» привел к проблемам с сервисами
Сбой в одном из центров обработки данных «Яндекса» стал причиной проблем в работе «Яндекс Облака» и других сервисов, вызвав всплеск жалоб пользователей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
30 марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал резкий рост жалоб от пользователей на сбои в работе сервисов, использующих ресурсы «Яндекс Облака». Проблема была вызвана сбоем в энергообеспечении одного из центров обработки данных компании «Яндекс», передает РИА «Новости».
По данным Роскомнадзора, к 14:20 количество жалоб на работу облачных и других сервисов «Яндекса» стало сокращаться. Однако ранее в тот же день пользователи сообщали о проблемах в работе сервиса «Яндекс Музыка», где количество жалоб достигло 2,3 тыс. на 13:30 мск. Незначительные сбои также наблюдались в работе поисковика «Яндекса» и сервиса «Яндекс Пэй», однако число жалоб на Downdetector оставалось на уровне 180 и 400 соответственно.
Позже представители «Яндекса» подтвердили наличие проблем с доступом к некоторым сервисам у части пользователей. В компании отметили, что их специалисты уже работают над устранением возникших трудностей.«Яндекс Музыка» вскоре восстановила свою работу в обычном режиме, как сообщили в пресс-службе сервиса.
Напомним, 17 марта в работе сервисов «Яндекса», таких как «Яндекс Музыка», «Яндекс Go» и «Яндекс Про», произошел сбой, вызванный проблемами в инфраструктуре компании.