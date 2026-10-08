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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:02 • Новости дня

    Обвинение запросило восемь лет колонии для бывшего ректора ПсковГУ

    Прокурор запросил восемь лет колонии для экс-ректора ПсковГУ за мошенничество

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное обвинение запросило восемь лет лишения свободы для бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

    Прокуратура просит признать руководителя псковского вуза виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области.

    «По мнению государственного обвинителя, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений доказана в ходе судебного следствия исследованными доказательствами; он просил суд назначить Ильиной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок три года», – сообщили в пресс-службе.

    В судебном заседании объявлен перерыв до 15 октября для выступления в прениях второго защитника и самой подсудимой.

    По данным областной прокуратуры, во время работы ректором ПсковГУ Ильина фиктивно трудоустроила сотрудника и присвоила 10 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что она устроила своего знакомого на должность доцента. Мужчина не появлялся на рабочем месте, однако до января 2025 года ему была начислена зарплата на общую сумму более 10 млн рублей, часть из которых поступила на банковскую карту, находившуюся в распоряжении подсудимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд вынес приговор бывшим руководителям БФУ за хищения и растрату.

    Бывший ректор ПсковГУ признала вину в мошенничестве. Следствие раскрыло детали обвинения руководителю псковского вуза.

    8 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.

    Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.

    По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.

    Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.

    Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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    7 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева заподозрили во взятке на 18 млн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил, что сумма в 18 млн рублей считается особо крупным размером.

    Он добавил, что обвинение Васильеву пока не предъявлено, однако в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот» Васильева. В тот же день Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева доставили в суд по делу о крупной взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нового генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева доставили в суд для избрания меры пресечения по делу о получении особо крупной взятки.

    Подозреваемого в коррупционном преступлении руководителя учреждения привезли на судебное заседание, передает ТАСС.

    «Васильева доставили в суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения», – сообщили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот». Минобороны заявило о содействии следствию по этому делу.

    Правоохранительные органы задержали директора учреждения по подозрению в получении взятки.

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    6 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Экс-сотрудник военного представительства в Петербурге осужден за взятку

    Экс-сотрудника военного представительства приговорили к четырем годам за взятку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший ведущий специалист военного представительства в Петербурге Андрей Меньшиков приговорен к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

    Меньшиков признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере более 5,5 млн рублей и лишение права занимать государственные должности, передает ТАСС.

    Следствие установило, что с 2013 по 2023 год АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» заключило более 20 госконтрактов на поставку систем управления. Обязанности по контролю качества лежали на Меньшикове.

    В период с 2014 по 2020 год он получил от гендиректора института более 5,5 млн рублей за общее покровительство. Суд арестовал имущество и деньги осужденного на сумму более 14 млн рублей для обеспечения выплаты штрафа и других взысканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бывший глава департамента Росгвардии Рябых получил 12 лет за взятку.

    В январе ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе.

    В декабре прошлого года начальника военного представительства Минобороны обвинили во взяточничестве.

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    6 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    При возведении фортификаций в Сумской области украинские власти украли 838 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило масштабную схему хищения более 838 тыс. долларов при возведении оборонительных сооружений в Сумской области.

    Сотрудники ГБР Украины разоблачили хищение более 37,7 млн гривен (свыше 838 тыс. долларов), выделенных на строительство фортификаций в Сумской области, пишет РИА «Новости». Обвинения предъявлены четырем лицам: бывшему чиновнику Львовской областной военной администрации, специалисту по техническому надзору и двум представителям подрядной организации.

    В 2024 году украинское правительство направило средства на возведение укреплений, однако фигуранты дела искусственно завышали стоимость материалов и объемы работ, оформляя фиктивные акты.

    Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Михаил Боднар еще в июле 2025 года заявлял, что фортификации в приграничном регионе строятся некачественно, а выделенные на них деньги попросту разворовываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что злоумышленники похитили бюджетные средства на установку укрытий в Сумской области.

    Ранее президент США Дональд Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговорный процесс. Тогда же в Верховной раде признали наличие больших проблем с оборонительными сооружениями в этом регионе.

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    6 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Работник рудника пострадал при обрушении породы в Приморье

    Прокуратура: Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Красноармейском муниципальном округе Приморского края произошло обрушение горной породы на руднике «Восточный», в результате чего пострадал один работник.

    Происшествие случилось вечером 6 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру. Ведомство начало проверку по факту обрушения. Прокуратура намерена оценить соблюдение требований безопасности при производстве работ и защиту трудовых прав работников предприятия.

    В региональном управлении МЧС сообщили, что на момент обрушения в шахте находились 22 человека. Пострадавшего рабочего подняли на поверхность горноспасатели, он передан медикам. Погибших при инциденте нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек.

    В августе СК завел дело после смертельного обрушения на руднике в Хабаровском крае.

    В октябре прошлого года из шахты в Кузбассе из-за обрушения породы эвакуировали более 150 человек.

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    6 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    В Азербайджане предложили платить за информацию о коррупции

    Парламент Азербайджана обсудил закон о выплатах за информацию о коррупции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В парламент Азербайджана внесен законопроект, предлагающий выплачивать до 5,9 тыс. долларов и предоставлять государственную защиту гражданам за подтвержденную информацию о коррупционных правонарушениях.

    Законопроект о поощрении лиц, сообщающих о коррупции, вынесен на обсуждение азербайджанского парламента во вторник. Осведомители получат право на конфиденциальность, бесплатную юридическую помощь и защиту от незаконного воздействия, пишет РИА «Новости».

    «За подтвержденную информацию о фактах коррупции предлагается выплачивать вознаграждение в размере до 25 минимальных зарплат (около 5,9 тыс. долларов)», – говорится в тексте документа.

    Отмечается, что сообщившие о нарушениях граждане будут освобождены от судебных издержек, а меры безопасности распространятся в том числе на их близких родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией.

    Президент Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров.

    Европейская комиссия на фоне скандала с НАБУ напомнила Киеву о важности усиления антикоррупционных мер.

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    6 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    В Татарстане замначальника угрозыска задержали за взятку

    Замначальника уголовного розыска МВД по Татарстану задержан за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники службы собственной безопасности МВД по Татарстану задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.

    Полицейский подозревается в получении через посредников незаконного вознаграждения за бездействие в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности на территории Казани и Набережных Челнов, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе МВД по Татарстану подчеркнули, что если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и он понесет наказание в установленном законом порядке.

    Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае замначальника уголовного розыска Петербурга был арестован в Москве за разбой.

    В феврале под Саратовом по делу о взятке задержали полковника МВД.

    В декабре прошлого года в Москве бывший подполковник МВД получил 15 лет колонии за получение взяток от мигрантов.

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    6 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Прокуратура потребовала оштрафовать производителя вакцины «Мультикан-8»

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием привлечь к административной ответственности компанию «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественных вакцин для животных.

    Заявление поступило в суд 29 сентября, однако пока оставлено без движения, так как ведомство не указало информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки необходимо до 30 октября, передает РИА «Новости».

    Компании «Ветбиохим» вменяется нарушение нормы закона об ответственности за незаконное производство, реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств. Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 1 млн до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

    Ранее во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины «Мультикан-8». В свою очередь представитель компании «Ветбиохим» отметил, что предприятие знает о деле и оказывает содействие следственным органам.

    Сообщения о побочных реакциях у животных после прививок начали появляться в середине августа. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможных нарушениях технологии при производстве, а в сентябре ведомство выявило в 20-й серии препарата смертельный для собак вирус болезни Ауески.

    В начале сентября Россельхознадзор начал внеплановую проверку предприятия.

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    6 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Бывший глава района Калмыкии осужден на пять лет за взятки

    Экс-глава Яшалтинского района Калмыкии получил пять лет за взятки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Калмыкии приговорил бывшего главу Яшалтинского района к пяти годам колонии строгого режима за взятки и растрату в особо крупном размере, сообщили в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

    Экс-глава района признан виновным в получении взяток и растрате, сообщает ТАСС. По данным следствия, в сентябре 2025 года осужденный потребовал от местного предпринимателя 1 млн рублей за выдачу разрешения на строительство. Он создал условия, вынудившие бизнесмена передать эту сумму через посредника.

    В период с сентября 2025 по март 2026 года чиновник вновь потребовал от того же предпринимателя 500 тыс. рублей за победу в аукционе на аренду трех земельных участков. Коммерсант передал через посредника 250 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденный за взятки бывший чиновник Ространснадзора из Уфы отправился на спецоперацию на Украине.

    В мае чиновников арестовали за взятки при выдаче лицензий на добычу золота.

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    6 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    При обрушении пешеходного перехода на трассу в Татарстане пострадали два человека

    МЧС: Грузовик врезался в опору и обрушил пешеходный переход в Татарстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге Казань – Шемордан в Татарстане обрушился в результате столкновения с грузовиком.

    В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана грузовой автомобиль врезался в несущую конструкцию надземного пешеходного перехода, что привело к его обрушению на дорожное полотно, сообщает прокуратура республики.

    «Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково. Для выяснения всех обстоятельств и координации действий специализированных служб на место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев», – отметили в ведомстве.

    По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир грузового автомобиля, при этом пассажир от госпитализации отказался.

    На месте происшествия работают спасатели, пожарные, сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Движение по автомобильной дороге в районе обрушения ограничено, для транспорта организован объезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы завели уголовное дело после обрушения крыши склада в Татарстане.

    Ранее из-за обрушения пешеходного перехода перекрыли движение на трассе М-7 во Владимирской области. А до этого на севере Бразилии при обрушении моста погиб водитель грузовика.

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    7 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела главы парка «Патриот»

    Tекст: Ольга Иванова

    Хамовнический районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста гендиректору УК «БСМ» Владимиру Наону и бизнесмену Евгению Зелькину, проходящим по делу нового руководителя парка «Патриот» Игоря Васильева.

    «Суд отправил под домашний арест гендиректора УК «БСМ» Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым», – сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    Отметка об избрании Наону и Зелькину меры пресечения появилась в электронной базе данных Хамовнического суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что Игорю Васильеву вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей.

    В тот же день его доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот».

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    7 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения директору парка «Патриот» по делу о взятке

    Суд отправил гендиректора парка «Патриот» под домашний арест по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, обвиняемого в получении многомиллионной взятки.

    Руководителю парка «Патриот» избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о коррупционных преступлениях. Фигурант отправлен под домашний арест, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал собеседник агентства.

    В отношении генерального директора учреждения возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По предварительным данным, следствие вменяет руководителю незаконное получение денежных средств на сумму 18 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд отправил под домашний арест двух других фигурантов этого расследования.

    Во вторник правоохранительные органы задержали директора парка «Патриот» по делу о взятке.

    Минобороны заявило о содействии следствию в рамках разбирательства.

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    7 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Прокуратура Венгрии допросила Мадьяра по делу о краже телефона

    Прокуратура Венгрии допросила премьера Мадьяра по делу о краже телефона

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерская прокуратура допросила премьер-министра страны Петера Мадьяра в качестве обвиняемого по делу о краже мобильного телефона в ночном клубе.

    Мадьяр был допрошен в качестве обвиняемого по делу о краже мобильного телефона у другого человека в ночном клубе, передает ТАСС. Против премьер-министра заведено уголовное дело, однако сам он отвергает предъявленные обвинения.

    «Сегодня вечером в заранее согласованное время меня допросили в Центральной главной следственной прокуратуре в связи с событиями 21 июня 2024 года. Я сделал краткое заявление и не признал вину в инкриминируемом правонарушении. О дальнейшем развитии событий буду сообщать дополнительно», – написал Мадьяр в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьера Мадьяра.

    Венгерский политик Берталан Хаваши допустил, что Мадьяр может стать первым осужденным премьером за кражу телефона.

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    6 октября 2026, 08:38 • Новости дня
    Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России оказывает содействие военно-следственным органам для расследования уголовного дела в отношении генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, сообщили в военном ведомстве.

    Военное ведомство активно помогает следствию в рамках уголовного разбирательства, передает ТАСС. В ближайшее время планируется обращение в суд для ареста подозреваемого.

    «Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны», – подчеркнули представители министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении особо крупной взятки.

    Бывшего руководителя парка Вячеслава Ахмедова следователи заподозрили в мошенничестве.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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