Стали известны детали обвинения ректора ПсковГУ Ильиной

Ректора ПсковГУ арестовали за сговор с лаборантом и мошенничество

Tекст: Денис Тельманов

По информации правоохранительных органов, Ильина вступила в сговор с ведущим научным сотрудником университета, на банковскую карту которого было неправомерно начислено более 10,3 млн рублей в качестве зарплаты за четыре года, передает РИА «Новости».



Как уточнил источник агентства, значительная часть полученных средств была переведена на другую карту, находившуюся в распоряжении самой Ильиной. В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

Псковский городской суд постановил арестовать Наталью Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Псковский городской суд арестовал ректора ПсковГУ Наталью Ильину на два месяца по обвинению в мошенничестве, отклонив ее просьбу о домашнем аресте.

Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщил источник в правоохранительных органах. В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей, что свидетельствуют данные деклараций.