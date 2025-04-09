Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
Стали известны детали обвинения ректора ПсковГУ Ильиной
Ректора ПсковГУ арестовали за сговор с лаборантом и мошенничество
Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой, в результате чего вуз понес ущерб более 10,3 млн рублей, а суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.
По информации правоохранительных органов, Ильина вступила в сговор с ведущим научным сотрудником университета, на банковскую карту которого было неправомерно начислено более 10,3 млн рублей в качестве зарплаты за четыре года, передает РИА «Новости».
Как уточнил источник агентства, значительная часть полученных средств была переведена на другую карту, находившуюся в распоряжении самой Ильиной. В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.
Псковский городской суд постановил арестовать Наталью Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Псковский городской суд арестовал ректора ПсковГУ Наталью Ильину на два месяца по обвинению в мошенничестве, отклонив ее просьбу о домашнем аресте.
Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщил источник в правоохранительных органах. В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей, что свидетельствуют данные деклараций.