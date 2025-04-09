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Суд арестовал ректора ПсковГУ на два месяца
Псковский суд заключил под стражу ректора Псковского госуниверситета по делу о мошенничестве
Псковский городской суд арестовал ректора ПсковГУ Наталью Ильину на два месяца по обвинению в мошенничестве, отклонив ее просьбу о домашнем аресте.
Как передает ТАСС, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину. Она была задержана по делу о мошенничестве, и заседание по ее делу проходило в закрытом режиме.
Судья огласила, что в отношении Натальи Ильиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до седьмого июня. Она обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса. Суд также отметил, что до задержания Ильина проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в Пскове.
Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ильиной, однако суд отклонил это ходатайство. В настоящее время Наталья Ильина находится под стражей в ожидании дальнейших разбирательств по делу о мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина была задержана по подозрению в хищении бюджетных средств. В 2020 году она задекларировала доход в 15,1 млн рублей, согласно данным деклараций.