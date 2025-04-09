Суд арестовал ректора ПсковГУ на два месяца

Псковский суд заключил под стражу ректора Псковского госуниверситета по делу о мошенничестве

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину. Она была задержана по делу о мошенничестве, и заседание по ее делу проходило в закрытом режиме.

Судья огласила, что в отношении Натальи Ильиной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до седьмого июня. Она обвиняется в совершении преступления по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса. Суд также отметил, что до задержания Ильина проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в Пскове.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ильиной, однако суд отклонил это ходатайство. В настоящее время Наталья Ильина находится под стражей в ожидании дальнейших разбирательств по делу о мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина была задержана по подозрению в хищении бюджетных средств. В 2020 году она задекларировала доход в 15,1 млн рублей, согласно данным деклараций.