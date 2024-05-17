Пашинян идет в ЕС ценой предательства

Тимофей Бордачёв
Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы
Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.
Евдокия Шереметьева
«Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»
Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.
Владимир Можегов
Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции
Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».