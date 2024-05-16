Путина в Китае встретили по фэншую

Государственный визит Владимира Путина в КНР вписался в рамки культурного кода Китая

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, то есть наивысшим по дипломатическому протоколу. Это первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность президента 7 мая.

Перед началом переговоров у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной –Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи лидеров РФ и КНР, в ходе которой главы государств представили составы своих делегаций. Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Лидеров встречала рота почетного караула, а военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнял китайские и российские патриотические мелодии. В церемонии также поучаствовали ученики начальных классов пекинской школы «Шицзя» и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали Путина и Си с цветами и флажками двух стран.

В Доме народных собраний переговоры продлились около двух с половиной часов, а затем российско-китайские консультации продолжились в расширенном составе. Обсуждались различные вопросы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Позже Путин и Си продолжили общение в неформальной обстановке.

В центре композиции из цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров, был антуриум, который в КНР считается символом гостеприимства и изобилия. Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную и миролюбивую атмосферу. При этом во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэншую, защищают от людей с негативным настроем.

По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии глав двух государств был подписан пакет документов.

В итоговом заявлении затронут широкий круг вопросов, в том числе урегулирование украинского кризиса. Стороны выступили против затягивания боевых действий и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу. Лидеры осудили инициативы по изъятию активов и «собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами».

Китайская сторона поддержала российское предложение о создании Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств и намерена в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.

Большое внимание было уделено военному сотрудничеству. Москва и Пекин продолжат углублять доверие и взаимодействие в военной области и будут «расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования», а также «постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы».

Продолжит развиваться взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Лидеры намерены развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.

В заявлении для прессы Владимир Путин назвал образцовым российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд – по китайской статистике, 240 миллиардов долларов. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает 90%.

«И этот показатель продолжает расти – а значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», – сказал президент России.

Путин назвал символичным тот факт, что первый свой зарубежный визит после переизбрания на новый срок совершил именно в Китай, особо отметив высокий уровень и особый характер двусторонних отношений.

Си Цзиньпин напомнил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. «За три четверти века наши отношения преодолели сложности и стали еще крепче», – заявил лидер КНР.

Он призвал продолжать оптимизацию структуры сотрудничества, закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия. «Будем твердо поддерживать друг друга в контексте российского председательства в БРИКС в этом году и китайского председательства в ШОС со второго полугодия, формировать всестороннее, тесное, практическое и инклюзивное партнерство высокого качества в интересах объединения и укрепления Глобального Юга», – заявил Си.

В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал взаимоотношения двух стран фразой «русский с китайцем – братья навек». В пятницу, во второй день визита, президент РФ побывает в Харбине, где выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы. Центральным мероприятием программы в Харбине станет участие президента в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

«Китай стал первым государством, которое Владимир Путин посетил после инаугурации. На это имеется несколько причин. Во-первых, таким образом подчеркивается символизм нашего диалога с Пекином. Год назад Си Цзиньпин также прибыл в Россию после переизбрания», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Во-вторых, к настоящему времени Поднебесная стала одним из важнейших партнеров России. Оба лидера демонстрируют, что сформированную дружбу необходимо укрепить так, чтобы диалог сохранил свою теплоту на многие поколения вперед. То есть мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», – отмечает он.

«Сотрудничество положительно сказывается и на дальневосточных регионах нашей страны. Во многом эти территории имели тесные контакты с Китаем еще задолго до официальной декларации о повороте на Восток. Разумеется, именно эти земли в первую очередь получают выгоду от наращивания партнерства с Поднебесной», – считает собеседник.

Кузнецов назвал отношения России и Китая крайне многосторонними: успехи достигаются как в области экономики, так и в сфере политики. «И в этом контексте стоит отметить: страны ведут осмысленный диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это, разумеется, тревожит США и ЕС. Американские и европейские СМИ в контексте состоявшихся переговоров уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства», – указал эксперт.

О том, что визит Путина в Китай не был протокольным, говорит внушительный состав российской делегации. «Визит был очень практическим. Выборы прошли – и стороны начали работать», – считает политолог-китаист Александр Шпунт.

По его словам, Путин неслучайно выбрал именно Китай для своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост президента. «Из стран, с которыми у России неконфликтная модель взаимоотношений, Китай – самая крупная, сильная и влиятельная», – подчеркивает Шпунт. Он также объяснил яркую церемонию встречи российского лидера перед началом переговоров. «Китайская традиция пышных парадов и фейерверков, ярких встреч под музыку народных песен идет от Мао Цзэдуна. Это часть культурного кода Китая», – подчеркнул спикер.

«Если мы сравним, как в Китае встречали Макрона и Шольца, то они рядом не стояли – Путина встречали на более высоком уровне. Такая внушительная делегация из России говорит о комплексном характере российско-китайских отношений. По каждому ведомству была своя программа. С другой стороны, было важно показать китайской стороне новый состав российского правительства. Андрея Белоусова в Китае хорошо знают как экономиста, но в этот раз он приехал в новом качестве», – добавляет китаист Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев назвал решение Путина посетить Китай после инаугурации ответом на визит Си Цзиньпина, который в марте прошлого года выбрал Москву в качестве первого государственного визита после переизбрания на пост председателя КНР.

По его словам, посещение Путиным Китая – это очередное свидетельство того, что открыта новая эпоха и повышен уровень политического доверия между двумя странами. «Визит Владимира Путина – это подтверждение того пути, на котором находятся российско-китайские отношения», – сказал Бордачев.

Спектр проблем, которые обсуждаются во время визита, значительно шире, чем зафиксировано публичными документами, считает Шпунт. Одним из важных вопросов остается прием китайскими банками платежей из России. «Я считаю, что в предвыборный год США не будут рисковать и ужесточать давление на Пекин по вторичным санкциям. Поэтому решение будет найдено», – считает эксперт.

Маслов добавляет, что страны показали прогресс по целому ряду соглашений, прежде всего в научно-технической области и сфере сельского хозяйства. «Мы полностью сошлись по вопросу урегулирования мировых конфликтов и взаимодействия в области космоса. Но мы пока не видим заметных подвижек в том, что касается нефтяных и газовых соглашений и платежей», – пояснил собеседник.

Однако обе страны в основном научились обходить ограничения со взаиморасчетами, «поэтому вопрос с приемом китайскими банками платежей из России не такой серьезный, как это может показаться», заверил Маслов.