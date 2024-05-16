В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина
СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.
Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.
Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.
Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.