Эксперт: Россия и Китай ориентируются на построение справедливого миропорядка

Политолог Кузнецов: Россия и Китай схожим образом видят политическое и экономическое будущее мира

Tекст: Олег Исайченко

«Китай стал первым государством, которое Владимир Путин посетил после инаугурации. На это имеется несколько причин. Во-первых, таким образом подчеркивается символизм нашего диалога с Пекином. Год назад Си Цзиньпин также прибыл в Россию после переизбрания», – считает Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Во-вторых, к настоящему времени Поднебесная стала одним из важнейших партнеров России. Оба лидера демонстрируют, что сформированную дружбу необходимо укрепить так, чтобы диалог сохранил свою теплоту на многие поколения вперед. То есть мы формируем фундамент по-настоящему долгосрочного партнерства», – отмечает он.

«Сотрудничество положительно сказывается и на дальневосточных регионах нашей страны. Во многом эти территории имели тесные контакты с Китаем еще задолго до официальной декламации о повороте на Восток. Разумеется, именно эти земли в первую очередь получают выгоду от наращивания партнерства с Поднебесной», – считает собеседник.

По словам спикера, отношения России и Китая являются крайне многосторонними: успехи достигаются как в области экономики, так и в сфере политики. «Обе страны ориентируются на построение более справедливого миропорядка, рассматривают многополярность как важное условие развития мира», – уточняет эксперт.

«И в этом контексте стоит отметить: страны ведут осмысленный диалог, отвечающий интересам обеих сторон. Это, разумеется, тревожит США и ЕС. Американские и европейские СМИ в контексте состоявшихся переговоров уже пишут о том, что развитие партнерства Москвы и Пекина рискует обернуться крахом для западных претензий на сохранение мирового господства», – указал Кузнецов. Он полагает, что все попытки Запада внести раскол в отношения России и Китая обречены на провал.

Ранее в Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних связей. Так, президент России отметил, что за прошедшие пять лет, несмотря на многочисленные трудности, товарооборот между Москвой и Пекином значительно вырос. Около 90% всех платежей проводятся в национальных валютах.

В свою очередь Си Цзиньпин заверил лидера РФ в намерении продолжать развивать диалог в правильном русле. По его словам, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина в КНР демонстрирует высокую степень внимания, которую российское руководство уделяет отношениям с Пекином. При этом китайский лидер напомнил, что в прошлом году после своего переизбрания на пост председателя Китая он также выбрал Россию в качестве первой иностранной державы для посещения.

По итогам переговоров в четверг стороны подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства. Документ состоит из более чем 30 страниц. Были заключены и другие важные договоры на уровне Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств.

Владимир Путин положительно отозвался о прошедших переговорах. Он отметил, что подобный диалог имеет большое значение в рамках укрепления российско-китайского партнерства. Российский лидер также поблагодарил председателя КНР за теплый прием. По его мнению, организаторам встречи удалось создать дружескую, но в то же время и прагматичную атмосферу.

Кроме того, глава государства сообщил, что обе страны выступают за оздоровление глобального экономического управления, а также за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов. Москва и Пекин совместно считают недопустимыми вмешательства в суверенные дела государств путем применения институтов многосторонней или национальной юстиции.