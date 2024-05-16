Путин: Россия и Китай считают вредным создание военных альянсов в АТР

Tекст: Ольга Никитина

«Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно – создание таких альянсов», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Россия и Китай, как отметил Путин, выступают за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа двадцати, Форум азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, и их приведение в соответствие с современными реалиями.

Ранее Путин назвал символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай.

