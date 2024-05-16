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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента Юрий Ушаков, это развернутый документ, состоящий из более чем 30 страниц.
«В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – приводит его слова ТАСС.
В присутствии руководителей двух стран российская и китайская делегации подписали десять совместных документов на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия» и информационных агентств. С китайской стороны документы подписывали представители аналогичных структур КНР.
Среди подписанных соглашений – концепция развития острова Большой-Уссурийский, протоколы о требованиях к экспортируемым в КНР говядине и топинамбуру, договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек», меморандум о проведении экспертного форума БРИКС, договоры о медиасотрудничестве, об обмене информацией, о сотрудничестве бизнес-ассоциаций.
Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.