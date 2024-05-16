Россия и Китай сочли недопустимым вмешательство в дела государств с помощью юстиции

Россия и Китай считают недопустимым вмешательство в дела других государств с помощью юстиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в документе, стороны отмечают недопустимость вмешательства в суверенные дела государств путем использования многосторонней или национальной юстиции либо содействия в этом иностранным органам юстиции или многосторонним юридическим механизмам, передает ТАСС.

Указывается также, что Россия и Китай выражают обеспокоенность ростом политизации международной уголовной юстиции и связанными с этим нарушениями прав человека. Кроме того, Москва и Пекин признают, что применение любым государством таких мер является незаконным и ограничивает возможности международного сообщества в борьбе с преступностью.

Ранее Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии.