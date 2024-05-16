Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии

Tекст: Елизавета Шишкова

Также Россия и Китай выступают против попыток США и их союзников осуществлять военные провокации в отношении КНДР, поскольку это чревато вооруженными инцидентами и эскалацией ситуации на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Кроме того, Россия поддерживает усилия КНР и стран АСЕАН по защите мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Обе стороны считают, что вопрос Южно-Китайского моря должен решаться путем переговоров и консультаций и без вмешательства внерегиональных.

Также Россия «приветствует скорейшую выработку кодекса поведения в Южно-Китайском море».

Напомним, Россия и Китай также подтвердили необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине.