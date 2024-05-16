В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Россия и Китай выступили против попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии
Москва и Пекин выступают против гегемонистских попыток США повлиять на баланс сил в Северо-Восточной Азии путем наращивания военной мощи и создания военных блоков, говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, которое подписали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Также Россия и Китай выступают против попыток США и их союзников осуществлять военные провокации в отношении КНДР, поскольку это чревато вооруженными инцидентами и эскалацией ситуации на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Кроме того, Россия поддерживает усилия КНР и стран АСЕАН по защите мира и стабильности в Южно-Китайском море.
Обе стороны считают, что вопрос Южно-Китайского моря должен решаться путем переговоров и консультаций и без вмешательства внерегиональных.
Также Россия «приветствует скорейшую выработку кодекса поведения в Южно-Китайском море».
Напомним, Россия и Китай также подтвердили необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине.