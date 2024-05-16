В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Россия и Китай назвали оптимальную форму решения кризиса на Украине
Россия и Китай назвали диалог оптимальной формой решения украинского кризиса
Россия и Китай отметили необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине и дальнейшую эскалацию конфликта, говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, которое подписали лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Стороны призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу и подчеркнули важность диалога, который, по оценке двух стран, является оптимальной формой решения кризиса на Украине, передает ТАСС.
«Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины», – говорится в заявлении.
Китайская сторона выразила поддержку действиям России, направленным на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, по обеспечению своей безопасности и стабильности. Также Пекин выступил против вмешательства извне во внутренние дела России.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине.