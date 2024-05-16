Россия и Китай назвали оптимальную форму решения кризиса на Украине

Россия и Китай назвали диалог оптимальной формой решения украинского кризиса

Tекст: Ольга Никитина

Стороны призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу и подчеркнули важность диалога, который, по оценке двух стран, является оптимальной формой решения кризиса на Украине, передает ТАСС.

«Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины», – говорится в заявлении.

Китайская сторона выразила поддержку действиям России, направленным на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, по обеспечению своей безопасности и стабильности. Также Пекин выступил против вмешательства извне во внутренние дела России.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине.