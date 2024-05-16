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Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине
Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
«Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.
Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.
Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.
Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.