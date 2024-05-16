Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.5 комментариев
Путин назвал образцовыми отношения России и Китая
Президент Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.
«Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями», – приводит его слова ТАСС.
«Хочу поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием. Мы сейчас с председателем обменивались мнениями, когда шли в этот зал. Действительно, китайские друзья смогли создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает нам работать», – добавил российский лидер.