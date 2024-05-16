Си Цзиньпин заявил о готовности выстраивать двусторонние отношения с Москвой

Tекст: Александра Юдина

По словам Си Цзиньпина, первый зарубежный визит с начала нового президентского срока Путина является свидетельством того внимания, которое президент России лично и правительство уделяют китайско-российским отношениям, передает РИА «Новости».

Председатель отметил, что это стало продолжением «доброй традиции контактов», напомнив, что сам тоже после собственного переизбрания на пост председателя выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.

Си Цзиньпин подчеркнул, что за 75 лет установления дипломатических отношений Китаю и России удалось вместе открыть путь взаимодействия между крупными державами и соседними странами.

Также он заверил, что Китай и Россия, будучи постоянными членами Совбеза ООН и ведущими странами с формирующимся рынком, углубляют и стратегическое взаимодействие, а также расширяют охват взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

