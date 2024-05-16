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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    10 комментариев
    16 мая 2024, 07:34 • Новости дня

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе в Пекине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

    Отмечается, что в ходе переговоров Москва и Пекин подпишут совместные документы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Путин и Си Цзиньпин примут заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    После чего лидеры пообщаются в неформальной обстановке. Затем пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

    Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

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    15 мая 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

    Четверо из пяти новых врио губернаторов прошли «школу губернаторов»

    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Их предшественники перешли на работу на федеральный уровень.

    Так, Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина – врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных – врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева – врио губернатора Тульской области, Илью Середюка – врио главы Кемеровской области.

    Алексею Смирнову 50 лет. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, в последние годы работал первым вице-губернатором Курской области. Проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

    Дмитрий Демешин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. Работал в Щелковской и Мытищинской прокуратурах. В 2008–2014 годах был зампрокурора Ростовской области и прокурором Калужской области.

    С 2014 года работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019 году занял пост заместителя генпрокурора. Подавал иск об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа», возглавлял группу гособвинителей по делу «крабового короля» с Сахалина Олега Кана, занимался делом обвиненного во взятке экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Выпускник третьего потока «школы губернаторов».

    Дмитрию Миляеву 48 лет. С 2014 года он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год работал главой администрации Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора Тульской области.

    Алексею Беспрозванных 44 года, родился в казахстанском Лениногорске, в 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет, позже получил еще одно высшее. Работал в Барнауле, в том числе в ОАО «МТС», затем в Новосибирске и Воронеже. В 2012 году стал вице-премьером Воронежской области. В 2016 году возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра. Увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием, женат, воспитывает двоих сыновей. Является выпускником первого потока «школы губернаторов».

    48-летний Илья Середюк до назначения занимал пост первого вице-губернатора, в настоящее время, как и Алексей Смирнов, обучается на шестом потоке «школы губернаторов».

    Таким образом, четверо из пяти новых временно исполняющих обязанности губернаторов – выпускники или слушатели «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

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    15 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

    «Министр обороны, который покинул этот пост, кроме исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», – приводит его слова ТАСС.

    По мнению Путина, Шойгу «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок».

    «С учетом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших Вооруженных сил, это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович вместе с министерством обороны, с руководством министерства обороны, вместе с начальником Генерального штаба будет заниматься в том числе и этой работой», – добавил Путин.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

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    15 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
    Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министру обороны Андрею Белоусову необходимо максимально «открыть» ведомство, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса.

    Путин, обращаясь к Белоусову, отметил, что «надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», передает ТАСС.

    «Имея в виду специфику министерства обороны, тем не менее по максимуму раскрыть министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что именно такой работой ранее занимался бывший министр обороны Сергей Шойгу, поэтому, по словам российского лидера, важно, чтобы Белоусов продолжил ту работу, которая была начата.

    Он также добавил, что Белоусову необходимо продолжать заниматься экономикой. «Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.

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    15 мая 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
    Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь премьер-министра этой стране Роберта Фицо.

    «Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Ранее словацкие СМИ сообщили, что жизнь Фицо после покушения вне опасности. Политик получил ранения в результате стрельбы после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова. Подозреваемый задержан.

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    15 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Россия договорилась с Китаем о совместном производстве инновационных лекарств

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайскими партнерами о создании совместного предприятия (СП) по производству инновационных лекарств, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Совместно с партнерами мы вложим в СП более 3 млрд рублей», – сказал Дмитриев. «СП будет фокусироваться на замещении некоторых лекарств китайскими компонентами и трансфере китайских технологий. Также это позволит локализовать производство готовых препаратов и разработок», – приводит его слова ТАСС.

    Помимо создания СП, РФПИ планирует подписать в Китае соглашение о выпуске в стране ряда российских вакцин.

    Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФПИ в перспективе трех-четырех лет рассчитывает на удвоение совместных с китайскими партнерами инвестиций. Нынешний уровень, по его словам, составляет 780 млрд рублей.

    Все попытки помешать мощному взаимодействию России и Китая, подчеркнул он, являются неудачными. Механизмы успешного сотрудничества стран позволят преодолеть все проблемы, в том числе с платежами, выразил уверенность Дмитриев.

    Ранее в Индии заявляли, что намерены развивать фармацевтический бизнес в России.

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    16 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин встретился с Си Цзиньпином
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал китайский лидер Си Цзиньпин. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе делегаций.

    Программа государственного визита Путина в Китай официально начинается. В рамках официальной церемонии встречи Си Цзиньпин ждал президента России на площади, где выстроился почетный караул. Путин приехал к Дому народных собраний на «Аурусе». Лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации Китая и России, передает ТАСС.

    Кроме почетного караула и оркестра в церемонии принимали участие несколько десятков школьников. Они встречали Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний, передает РИА «Новости».

    С помоста Путин и Си Цзиньпин посмотрели на выступление Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. Прозвучали гимны двух стран. Церемония продолжалась около 15 минут. После Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний. Также было сделано совместное официальное фото.


    В зале Фуцзянь началась встреча в узком составе делегаций. С российской стороны в ней принимают участие глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов. Также во встрече участвуют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Напомним, Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

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    15 мая 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с командующими военных округов выразил благодарность секретарю Совета безопасности России, экс-министру обороны Сергею Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил страны.

    «Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

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    15 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшей кабмин Абрамченко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин проводит встречу с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

    «Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы много сделали – знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой. Любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», – отметил Путин.

    «Предлагаю поговорить о будущей вашей работе – есть варианты. Конечно, хочу вас поздравить с государственными наградами», – сказал президент. «Потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке», – пообещал глава государства.

    Владимир Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами и вице-премьерами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки». Эта встреча с покинувшим пост членом прошлого правительства – первая из трех запланированных, передает ТАСС.

    48-летняя Абрамченко работала в правительстве с 2020 года и покинула кабмин в связи с переходом на другую работу. На посту вице-премьера ее сменил министр сельского хозяйства в прошлом кабинете Дмитрий Патрушев. До назначения зампредом правительства Абрамченко возглавляла Росреестр, а перед этим работала в Минсельхозе.

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    15 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшим кабмин экс-главой Минэнерго Шульгиновым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с Николаем Шульгиновым, занимавшим пост министра энергетики в прошлом составе правительства.

    Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки», передает ТАСС.

    72-летний Шульгинов возглавил Минэнерго в ноябре 2020 года, сменив получившего повышение до вице-премьера Александра Новака. До этого он руководил «Русгидро».

    Кроме того, в среду Путин встретился с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

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    15 мая 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин запретил иноагентам избираться на выборах

    Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах в качестве кандидатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещено иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления, передает ТАСС.

    Согласно новым нормам, зарегистрированный для участия в выборах кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов. Так, если в заявлении о согласии баллотироваться было указано, что кандидат является иноагентом, то в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, ему потребуется предоставить уведомление Минюста об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда.

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    15 мая 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине

    Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, но этого не получилось

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.

    «С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью Вооруженных сил», – передает ТАСС слова Путина на встрече с командующими войсками военных округов.

    Ранее немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

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    15 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина

    Политолог Данилин: Новые врио губернаторов знакомы со спецификой своих регионов

    Эксперт: Новым врио губернаторов придется решать задачи из майского указа Путина
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Большинство из назначенных в среду врио губернаторов являются выходцами из этих регионов, а поэтому хорошо знают их специфику. Многие из них – выпускники или слушатели «Школы губернаторов», имели опыт работы на федеральном уровне, а поэтому обладают всеми необходимыми для руководства региона компетенциями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернаторов пяти регионов России.

    «Несмотря на то что специфика вверенных управленцам областей и краев значительно отличается друг от друга, им предстоит работать над амбициозными задачами, поставленными Владимиром Путиным на новый президентский срок. Они отражены и в послании президента Федеральному собранию и в так называемом майском указе. Думаю, врио губернаторов сумеют оправдать доверие, которое выражено им со стороны главы государства», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. 

    Он отметил, что большинство назначенных врио губернаторов являются выходцами из регионов, которые они возглавили. «Не понаслышке с Кемеровской областью знаком Илья Середюк. Долгое время он занимал здесь принципиально важные посты. Ему удалось поработать как в мэрии регионального центра, так и в аппарате губернатора. В общем, большинство местных жителей хорошо оценивают плоды его трудов. Думаю, назначение президента они восприняли в положительном ключе», – считает эксперт.

    «Алексей Смирнов также является выходцем из вверенной ему Курской области. Длительный срок он трудился на благо Курска. Однако затем его повысили до московских должностей, где он проявил себя более чем достойно, а затем он вернулся в свой регион и работал заместителем губернатора. Думаю, ему удастся использовать столь богатый опыт во благо Курской области», – поясняет Данилин.

    Дмитрий Миляев также работал на руководящих позициях в Тульской области. «Он был как министром сельского хозяйства, так и заместителем председателя местного правительства. Позже состоял в аппарате губернатора, где курировал социальную сферу, образование, здравоохранение и культуру. Этот человек имеет комплексное понимание своего региона», – говорит собеседник.

    Алексей Беспрозванных, который получил возможность возглавить Калининградскую область, проделал внушительный карьерный путь, напоминает политолог: «С 2016 по 2017 год он возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а позже стал и заместителем главы данного ведомства».

    «Интересным выглядит назначение Дмитрия Демешина на должность главы Хабаровского края. Он строил свою карьеру в прокуратуре, однако по службе ему часто приходилось иметь дела с Дальним Востоком. Он является выпускником третьего потока «Школы губернаторов», где продемонстрировал крайне хорошие управленческие качества», – акцентирует эксперт.

    По его мнению, все назначенные на должность врио глав регионов имеют широчайшие компетенции, которые позволят им эффективно взаимодействовать со всеми уровнями власти. «Кадровая политика президента направлена на регулярную ротацию руководителей, это позволяет поддерживать субъектам страны высокие темпы развития. Особенное внимание стоит уделить «Школе губернаторов» – образовательному проекту Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Она давно стала кузницей кадров для всех уровней власти в России. И такая репутация у нее появилась не на пустом месте. Многие врио являются ее выпускниками», – подчеркнул политолог.

    «Новые назначения на должность врио губернаторов пяти российских регионов в очередной раз доказали эффективность кадровой политики президента. Владимиру Путину удалось создать систему не просто отбора лучших из лучших, но и постепенного взращивания рассудительных и сильных руководителей», – отметил Данилин.

    Ранее Владимир Путин подписал серию указов о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Данное решение принято на фоне того, что их предшественники ушли с постов глав субъектов в связи с переходом на посты федерального уровня.

    Врио руководителя Курской области стал 59-летний Алексей Смирнов. В последние годы он занимал должность первого вице-губернатора этого региона.

    Дмитрий Демешин был назначен на пост врио главы Хабаровского края. В 1997 году он окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. С 2014 года он работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019-м занял пост заместителя главы этого органа. За время своей карьеры вел многие резонансные дела всероссийского масштаба.

    Тульскую область возглавит Дмитрий Миляев. С 2014-го он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год возглавлял администрацию Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора данного субъекта.

    Алексей Беспрозванных назначен руководителем Калининградской области. В 2012 году он занял пост вице-премьера Воронежской области, а через четыре года возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. В скором времени он возглавил и само ведомство.

    Кемеровскую область возглавил 48-летний Илья Середюк. До назначения он трудился на должности вице-губернатора.

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    15 мая 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в стратегию развития России, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов.

    «Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное. Имею в виду образование, здравоохранение, поддержку ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Все это должно быть, безусловно, исполнено при растущих расходах на оборону», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.

    Глава государства отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране.

    «Но это взаимоотношение между так называемыми «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов.

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