Tекст: Кирилл Аверьянов

Словакия «стоит на пороге гражданской войны», заявил министр внутренних дел этой страны Матуш Шутай-Эшток после покушения на премьер-министра Роберта Фицо, произошедшего 15 мая. «Из того, какая ненависть была развязана, вышла буря», – сказал глава МВД, обращаясь к оппозиционным политикам и журналистам. Он также отметил «злобные комментарии» в социальных сетях о случившемся с Фицо и призвал сограждан прекратить сеять рознь.



Действительно, уже через несколько минут после выстрелов в премьер-министра в словацких соцсетях появились мемы с озадаченным Фицо и подписью: «Ты создаешь мафиозное государство и удивляешься?». Связи с криминалом – традиционное обвинение в адрес словацкого премьера со стороны его оппонентов, и теперь оно используется некоторыми комментаторами как оправдание попытки убийства политика.

Стрелявший в Фицо 71-летний оппозиционер Юрай Цинтула на допросе в полицейском участке объяснил свой мотив так: «Я не сторонник власти. Они ликвидируют массмедиа. Почему нападают на RTVS [словацкое общественное СМИ]? Почему Мазака отстранили от должности?».

Радио и телевидение Словакии (RTVS) – структура, которую правительство Роберта Фицо собирается реформировать. Ключевой пункт реформы – увольнение действующего генерального директора и предоставление совету, частично назначенному правительством, права выбора нового руководителя. Фактически речь идет о создании новой структуры – Словацкого телевидения и радио (STVR), которое будет более лояльно действующей власти.

В феврале оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» провела в Братиславе акцию против данной правительственной инициативы. «Если Фицо возьмет под свой контроль RTVS, это станет фундаментальным шагом к несвободе. Мы не можем позволить им сделать это», – заявил тогда лидер партии Михал Шимечка.

Упомянутый подсудимым Ян Мазак – это бывший председатель Судебного совета Словакии. Он был уволен со своего поста после прихода к власти в прошлом году возглавляемой Робертом Фицо партии Smer.

Однако стрелявшего в Фицо оппозиционера волновали не только вопросы свободы СМИ и независимости судебной системы. Он заявил, что пытался убить премьер-министра в том числе потому, что тот выступал против поставок оружия Украине.

Российско-украинский конфликт серьезно расколол словацкое общество.

После того как правительство Фицо прекратило военное сотрудничество с Киевом, оппозиционно настроенные жители Словакии собрали 4 млн евро на покупку боеприпасов для киевского режима. В свою очередь Словацкое движение возрождения объявило сбор средств в помощь жителям Белгорода, подвергшимся украинскому ракетному террору.

В свете комплементарной по отношению к Киеву позиции подсудимого Цинтулы забавно выглядят попытки украинской прессы представить его пророссийским активистом на основании того, что ранее он хвалил военизированную группу Slovensky branci, которая проявляла симпатию к России. Взгляды 71-летнего пенсионера, действительно, не отличались последовательностью, но на совершение преступления его подвигла именно либеральная пропаганда словацких русофобов.

Любопытно, что Роберт Фицо предсказывал покушения на членов правительства чуть более месяца назад.

10 апреля он опубликовал заявление, в котором обвинил оппозицию и лояльные ей СМИ в разжигании ненависти к власти. «На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно усиливают Dennik N, Sme и Aktuality [оппозиционные словацкие СМИ], выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр», – сказал премьер-министр в своем видеообращении.

По словам Фицо, оппозиция, демонизируя власть, пытается избежать третьего поражения после неудач в парламентской и президентской избирательных гонках – на этот раз на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

По данным социологических опросов, в апреле оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» лидировала в европейском голосовании, ей отдавали предпочтение 24,3% избирателей, за Smer готовы были проголосовать 19,8%, за партию Hlas, входящую в правящую коалицию, – 12%. Однако после покушения на Фицо, в котором действующая власть устами своих депутатов уже обвинила оппозицию, шансы последней на победу резко снижаются.

Радикализируются ли словацкие либералы после окончательного ухода на политическую периферию – пока сказать сложно. Все оппоненты Фицо натужно осудили покушение на него. При этом многие СМИ не преминули напомнить, что в 2018 году было совершено убийство словацкого журналиста Яна Куцяка, который расследовал связи близких к Smer предпринимателей с итальянской мафией. После этого резонансного преступления правительство, которое тогда возглавлял Роберт Фицо, вынуждено было уйти в отставку.

Если рассматривать покушение на Фицо в контексте убийства Куцяка, то можно усмотреть в этом раскручивающуюся спираль насилия. Которая может привести Словакию если не к гражданской войне, то к жесткому противостоянию, выходящему за рамки парламентской политики.