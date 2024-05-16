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Глава МВД Словакии: Страна оказалась на пороге гражданской войны
Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: Страна оказалась на пороге гражданской войны
Попытка убийства словацкого премьера Роберта Фицо политически мотивирована, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.
Страна «практически стоит на пороге гражданской войны», полные ненависти комментарии публикуются в социальных сетях, указал Шутай-Эшток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.cz.
Он призвал «прекратить это немедленно» и отметил, что подозреваемый в нападении на Фицо признался, что действовал из политических побуждений.
Между тем избранный президент Словакии Петер Пеллегрини выступил с призывом к политическим партиям и движениям приостановить кампанию по выборам в Европарламент до тех пор, пока ситуация с покушением на премьера не успокоится, сообщает ТАСС.
Ранее полиция предъявила 71-летнему Юраю Цинтуле обвинения в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
До этого сообщалось, что Фицо провел пять часов в операционной после покушения.