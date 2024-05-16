Глава МВД Словакии: Страна оказалась на пороге гражданской войны

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: Страна оказалась на пороге гражданской войны

Tекст: Алексей Дегтярев

Страна «практически стоит на пороге гражданской войны», полные ненависти комментарии публикуются в социальных сетях, указал Шутай-Эшток, передает РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.cz.

Он призвал «прекратить это немедленно» и отметил, что подозреваемый в нападении на Фицо признался, что действовал из политических побуждений.

Между тем избранный президент Словакии Петер Пеллегрини выступил с призывом к политическим партиям и движениям приостановить кампанию по выборам в Европарламент до тех пор, пока ситуация с покушением на премьера не успокоится, сообщает ТАСС.

Ранее полиция предъявила 71-летнему Юраю Цинтуле обвинения в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

До этого сообщалось, что Фицо провел пять часов в операционной после покушения.