Предъявлены обвинения стрелявшему в Фицо

Полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьера Словакии Фицо

Tекст: Ольга Никитина

Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА3.

По данным канала Noviny, Цинтулу обвиняют в попытке умышленного убийства из мести.

По словам экспертов, мнение которых приводит ТА3, преступник стрелял в премьера из пистолета калибра 9 мм – это наиболее распространенное оружие среди владельцев соответствующих разрешений.

Сообщается, что оружием, из которого велся огонь, он владел на законных основаниях.

Ранее сообщалось, что Фицо получил многочисленные ранения и пять часов провел в операционной.