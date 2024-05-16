В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Предъявлены обвинения стрелявшему в Фицо
Полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьера Словакии Фицо
Полиция Словакии предъявила 71-летнему Юраю Цинтуле, жителю города Левице, обвинения в совершении покушения на премьер-министра республики Роберта Фицо.
Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА3.
По данным канала Noviny, Цинтулу обвиняют в попытке умышленного убийства из мести.
По словам экспертов, мнение которых приводит ТА3, преступник стрелял в премьера из пистолета калибра 9 мм – это наиболее распространенное оружие среди владельцев соответствующих разрешений.
Сообщается, что оружием, из которого велся огонь, он владел на законных основаниях.
Ранее сообщалось, что Фицо получил многочисленные ранения и пять часов провел в операционной.