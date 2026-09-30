Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.3 комментария
Посол США предостерег Европу от замены американского оружия европейским
Посол США Паздер предостерег ЕС от замены американского оружия европейским
Стремление Евросоюза при перевооружении отдавать предпочтение европейскому оружию вместо американского может привести к разногласиям и ослабить трансатлантическое сотрудничество, заявил посол США при ЕС Эндрю Паздер.
Паздер заявил, что стремление Евросоюза поддержать свою военную промышленность чревато отчуждением союзников и фрагментацией оборонно-промышленной базы, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия и страны ЕС продвигают меры для увеличения доли оружия европейского производства в оборонных закупках. Программа ЕС SAFE предусматривает до 150 млрд евро на закупки, ограничивая долю компонентов из третьих стран 35%. Пентагон выступает против такого подхода.
Паздер предложил вместо принципа «сделано в Европе» перейти к «сделано в НАТО», чтобы сохранить доступ американских производителей к европейским контрактам. По его словам, при выборе вооружений европейские страны должны руководствоваться их эффективностью, а не местом производства.
В ЕС единой позиции по приоритету европейского оружия нет, ряд стран выступает против протекционизма при закупках. Посол заявил, что Вашингтон будет добиваться сохранения доступа американских производителей к европейским оборонным программам.
В понедельник в США заявили о неготовности оборонной промышленности к современным войнам.
До этого Еврокомиссия выделила пяти странам кредиты на совместные закупки военной техники.