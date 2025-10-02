Путин рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР

Путин рассказал о своих разочарованиях в отношении к Западу после распада СССР

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что будучи директором ФСБ был потрясен поддержкой Западом сепаратизма и террористических организаций на Северном Кавказе, передает РИА «Новости».

«И когда я им говорю, вы что делаете-то? Вы с ума сошли? Мы же как бы свои все, «буржуинские», как в известной детской книжке писали. Нам давайте бочонок меда, большую ложку, будем вместе сейчас чавкать, мед кушать», – рассказал президент.

Он добавил, что столкнулся с парадоксом: несмотря на окончание идеологического противостояния, западные спецслужбы продолжили работать в Закавказье и на Северном Кавказе, поддерживали радикалов, снабжали их деньгами, оружием, информационной и политической поддержкой, а также перебрасывали боевиков на своих вертолетах.

«Вот забрался же на такие высокие посты, я обалдел просто. Думаю, ну что же это происходит? А это вот и есть геополитическая борьба», – отметил Путин.

Путин напомнил, что некоторые государства также сталкивались с подобными планами, а по словам советника президента США Збигнева Бжезинского, Советский Союз должен был быть расколот на четыре части. Президент отметил, что идеологические разногласия в прошлом были лишь ширмой, а в основе всех противоречий лежит геополитика.

Ранее президент России Владимир Путин назвал простофилями тех россиян, кто после распада СССР ожидал сотрудничества и дружеских отношений с Западом.

Путин также заявил, что Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США.