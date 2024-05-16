Евросоюз меняет роль в войне с Россией

Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

Рубль отвоевал рекордную долю в торговле Рубль впервые занял больше 40% одновременно и в экспорте, и в импорте России. Причем до 2022 года и украинского кризиса доля рубля в экспорте была вдвое ниже, чем в импорте. Однако именно импортерам оказалось тяжелее переходить на нацвалюту, чем экспортерам, на что есть свои причины. Что это значит для российского рубля и российской экономики? Подробности Перейти в раздел

Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности Перейти в раздел

События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности Перейти в раздел

«Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции «Удивительно, насколько напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору». Такими словами шведская пресса описывает психологическое состояние местного населения. Шведы массово скупают радиостанции и фонарики, а молодежь отказывается идти в армию. А все из-за риторики о предстоящей войне с Россией и возможном размещении в стране американского ядерного оружия. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел