Крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге

В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев

Экс-премьер Киргизии Кулов: Киргизии удалось избежать нового политического противостояния

Tекст: Андрей Резчиков

«В месте, где произошла первая стычка, собирается молодежь. Понятно, что молодая кровь, разные культуры и в этом я не вижу никакой политики. От таких конфликтов никуда не денешься. Но там оказались провокаторы, то есть кому-то захотелось использовать эту ситуацию для расширения конфликта, чтобы он перерос в политическое противостояние. Но силы правопорядка сработали эффективно, выявили провокаторов и не позволили им использовать эту ситуацию против власти», – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.

Собеседник пояснил, что конфликт местной молодежи возник со студентами из Пакистана и Индии. Местная пресса называет их исключительно «иностранцами» без уточнения этнической принадлежности. «СМИ пишут, что накануне на митинг в Бишкеке вышла тысяча человек, но самом деле большинство – это сотрудники в штатском, которых подняли по тревоге, а митингующих было около 300. Не было никаких жертв. Около 30 человек получили легкие телесные повреждения в обоюдных драках», – добавил экс-премьер.

Однако силам правопорядка успокаиваться нельзя, чтобы ситуация не переросла в бесконтрольное развитие событий, подчеркивает Кулов. Он пояснил, что основная масса – до 80% – приезжающих в Киргизию граждан Пакистана и Индии – это студенты. «У нас в стране есть несколько вузов, где преобладают с основном студенты из Пакистана и Индии. В Киргизии дешевле получить образование, прежде всего медицинское», – отметил Кулов.

Собравшиеся на митинге в Бишкеке выражали недовольство тем, что в Киргизии стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан. Как пояснил спикер, некоторые студенты учатся недобросовестно, начинают работать в курьерской службе, в подпольных швейных цехах и на других должностях. Таким образом они постоянно на виду, что вызывает недовольство местных жителей. «Силовики стали жестко работать в этом направлении и в последнее время было выявлено много таких фактов. Я думаю, что работа в этом направлении будет только усилена», – уверен Кулов.

В Бишкеке в ночь на субботу прошли акции протеста с требованием правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку в одном из хостелов столицы. По данным Минздрава Киргизии, пострадали 29 человек, в больнице находятся два пациента с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». По данным главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, в митинге участвовало от 200 до 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Собравшиеся, по его словам, в основном выражали недовольство тем, что в республике стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан.

Правительство решительно осудило попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве, а ГУВД Бишкека провело экстренное совещание по поводу ночных беспорядков. Начальникам служб поручено ежедневно мониторить ситуацию в столице и проводить «комплексную работу с иностранцами». Посольства Индии и Пакистана рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без необходимости.

Конфликт, который привел к стихийному митингу, произошел в начале недели в хостеле в районе проспекта Чуй в Бишкеке. По данным сайта 24kg, иностранцы избили нескольких местных жителей, после чего более сотни человек решили отомстить. Во время стихийной акции протеста люди начали перекрывать движение автомобилей. К митингующим вышел начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев, которому удалось успокоить митингующих. Собравшиеся согласились открыть дорогу и разойтись. В сети уже появились кадры с задержанными иностранцами, которые раскаялись в содеянном и принесли свои извинения.