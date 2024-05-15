Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

Зачем США атаковали российский атом Запретив два года назад импорт из России нефти, угля и газа, США продолжили покупать российское ядерное топливо. Теперь санкции затронули и его. Однако запрет составлен так хитро, что ничего, кроме цен, может и не измениться. Почему для США так важно сохранить возможность покупать российское ядерное топливо? Подробности Перейти в раздел

Пашинян поведет Армению в ЕС ценой большого предательства Премьер Армении Никол Пашинян поставил вопрос ребром: будь его воля, он присоединился бы к Евросоюзу уже в этом году. Прежде «евроистерия», процветавшая в Грузии, Молдавии и на Украине, обходила Ереван стороной, но в феврале все-таки началась – и до потери Пашиняном власти не закончится. Он дорого заплатил за то, чтобы стать сателлитом Запада. Подробности Перейти в раздел

Украинские националисты сдают оборону Харькова В ходе наступления в Харьковской области в плен сдались десятки боевиков националистического подразделения «Кракен». Они пожаловались на отсутствие огневых точек и плохую организацию обороны. То, что в области сложилась критическая обстановка для Украины, признал куратор «Кракена» Кирилл Буданов. В экспертной среде считают, что в ходе создания буферной зоны российская армия окончательно разгромит «Кракен». Подробности Перейти в раздел

Германию толкают к сносу памятников освободителям Германия была страной, которая до самого последнего времени хранила уважение к памятникам погибшим советским воинам. Однако на наших глазах эта тенденция пересматривается: в ФРГ все больше политиков, которые заявляют о том, что эти монументы нужно снести – как это уже сделала Украина, Прибалтика и Польша. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел