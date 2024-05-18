Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».13 комментариев
В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Украинский дрон сбросил боеприпас на село Петровка Белгородской области, пострадали два человека
В селе Петровка Белгородской области два человека получили ранения после того, как украинский дрон сбросил на них боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших доставили в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ в течение суток 18 мая обстреляли Белгородскую область около 100 раз.
В Грайворонском округе был зафиксирован 41 прилет снарядов и сброс трех боеприпасов с дронов, в Шебекинском городском округе обстреляны села Муром и Новая Таволжанка, а также МАПП «Шебекино». В селе Новая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель после атаки дрона-камикадзе. Двое человек пострадали в результате обстрела села Таврово.
Также велся обстрел по селам Красный Хутор, Николаевка, Щетиновка. Кроме того, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе зафиксированы атаки украинскими беспилотниками.