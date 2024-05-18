В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Украинский дрон сбросил боеприпас на село Петровка Белгородской области, пострадали два человека

Tекст: Денис Тельманов

«У женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших доставили в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ в течение суток 18 мая обстреляли Белгородскую область около 100 раз.

В Грайворонском округе был зафиксирован 41 прилет снарядов и сброс трех боеприпасов с дронов, в Шебекинском городском округе обстреляны села Муром и Новая Таволжанка, а также МАПП «Шебекино». В селе Новая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель после атаки дрона-камикадзе. Двое человек пострадали в результате обстрела села Таврово.

Также велся обстрел по селам Красный Хутор, Николаевка, Щетиновка. Кроме того, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе зафиксированы атаки украинскими беспилотниками.