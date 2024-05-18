ВСУ в течение суток обстреляли Белгородскую область около 100 раз

Губернатор Белгородской области: ВСУ в течение суток обстреляли регион около 100 раз

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Грайворонском округе было зафиксировано 41 прилет снарядов и сброс трех боеприпасов с дронов.

В Шебекинском городском округе обстреляны села Муром и Новая Таволжанка, а также МАПП «Шебекино». Город Шебекино подвергся атаке с помощью дрона-камикадзе.

В селе Новая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель после атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Двое человек пострадали в результате обстрела села Таврово.

Также велся обстрел по селам Красный Хутор, Николаевка, Щетиновка. Кроме того, в Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском округе зафиксированы атаки украинскими беспилотниками.

По данным Гладкова, система ПВО над хутором Мухин сбила БПЛА противника. Также в городе Шебекино и поселке Батрацкая Дача были обнаружены и обезврежены два взрывоопасных предмета.

Ранее ракетная опасность уже объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.

