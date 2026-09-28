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Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
Лондонский мост Ватерлоо могут закрыть из-за износа и нехватки средств на ремонт
Лондонский мост Ватерлоо может быть закрыт в ближайшие три-четыре года, если не будут проведены жизненно важные ремонтные работы, что подчеркивает проблему изношенной инфраструктуры британской столицы.
Проверка моста, соединяющего Южный берег и лондонский Вест-Энд, выявила повреждения от воды и трещины шириной до 2 миллиметров. Без проведения ремонтных работ к концу 2029–2030 финансового года могут потребоваться дополнительные меры, включая введение ограничений по весу или полное закрытие сооружения, пишет Bloomberg.
Отмечается, что проблема речных переправ в Британии усугубляется интенсивным движением и экстремальными погодными условиями. Ситуация обострилась за последние семь лет из-за проблем с финансированием. Городской совет Вестминстера запросил 6 млн фунтов стерлингов на ремонт моста Ватерлоо, по которому ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей.
В Лондоне мосты управляются и финансируются различными структурами, включая Транспортную службу Лондона (TfL), местные советы и благотворительный фонд City Bridge Foundation. Эта фрагментированная система заставляет советы оплачивать дорогостоящие ремонтные работы, на которые у них нет средств. В апреле был создан Фонд инфраструктуры на 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) для помощи советам, однако распределение средств пока не объявлено.
Ранее другие исторические мосты Лондона также сталкивались с проблемами. Мост Хаммерсмит был закрыт для автомобилей в 2019 году, а мост Альберта – в феврале. TfL ввела ограничения по весу на мосту Воксхолл и предупредила о возможных дополнительных ограничениях к 2030 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом полицейская лодка врезалась в Вестминстерский мост в Лондоне.