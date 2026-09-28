Разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam в Баку

На выставке в Баку решили показать новейший дрон-разведчик Supercam S180

Tекст: Мария Иванова

На объединенной российской экспозиции также будет продемонстрирован флагманский беспилотник двойного назначения Supercam S350. Новейший аппарат S180 уже доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине как надежный инструмент для работы в сложных условиях, пишет ТАСС.

Разработчики отметили высокую маневренность, скоростные характеристики и способность дрона уклоняться от перехватчиков. Аппарат имеет более компактные размеры по сравнению с версией S350 и может запускаться с эластичной или пневматической катапульты.

Увеличенная грузоподъемность позволяет устанавливать на беспилотник до пяти килограммов дополнительного оборудования для радио- и видеоразведки. Версия аппарата для фотосъемки способна на высокой скорости делать снимки с большой детализацией объектов.

В рамках выставки, которая пройдет с 30 сентября по 2 октября, представители компании планируют обсудить адаптацию решений под специфические задачи заказчиков. В случае налаживания регулярных поставок рассматривается возможность создания сервисного центра в Каспийском регионе и локализации производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом успешное применение на спецоперации на Украине спровоцировало мировой спрос на дроны Supercam.

В январе беспилотники этой серии получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

В прошлом году боевой опыт применения комплексов Supercam заинтересовал иностранных заказчиков.