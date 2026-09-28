Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Молодой человек получил смертельные травмы на путях станции Тушинская
Молодой человек погиб из-за инцидента на станции Тушинская в Москве
Московско-Ярославская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения после гибели мужчины 2005 года рождения на станции Тушинская второго Московского центрального диаметра.
Мужчина 2005 года рождения получил смертельные травмы на путях станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). По факту инцидента организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее представители магистрали информировали, что на указанной станции были травмированы несколько человек. По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
Для выяснения всех деталей и обстоятельств смертельного травмирования гражданина на место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве несколько человек попали под электричку.
Позднее движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 полностью восстановили.