Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
В Приморье завершились военные учения России и Шри-Ланки
Россия и Шри-Ланка завершили совместные учения «Тропа Росомахи-2026» в Приморье
Военнослужащие России и Шри-Ланки успешно отработали тактические задачи на полигоне Сергеевский, завершив совместное учение вооруженных сил «Тропа Росомахи-2026» торжественным маршем и открытием памятного камня, сообщило Министерство обороны.
Финальный этап учений «Тропа Росомахи-2026» прошел на территории Приморского края на полигоне «Сергеевский».
Бойцы действовали в составе смешанных расчетов, используя мототехнику, багги, бронетранспортеры и танки. Кроме того, участники совершили десантирование с вертолетов армейской авиации, передает Минобороны.
Мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих. Представители вооруженных сил обменялись сувенирами и получили заслуженные медали. В знак укрепления боевой дружбы был открыт памятный камень.
«Тропа Росомахи» пройдена!» – отчитались в Минобороны.
Ранее на приморском полигоне «Сергеевский» состоялось торжественное открытие российско-лаосского военного учения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые совместные маневры «Тропа росомахи» прошли на территории Шри-Ланки осенью прошлого года.