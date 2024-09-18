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Российско-лаосские учения стартовали в Приморье
Российско-лаосское учение «Ларос-2024» стартовало в Приморье
В Приморском крае стартовало российско-лаосское военное учение «Ларос-2024», в котором примут участие подразделения Восточного военного округа и народной армии Лаоса, оно продлится до 26 сентября и включит отработку совместных боевых действий.
Российско-лаосское военное учение «Ларос-2024» стартовало в Приморском крае, передает РИА «Новости». На плацу общевойскового полигона Восточного военного округа состоялось торжественное открытие, в ходе которого были подняты флаги России, Лаоса и совместного учения, а также исполнены государственные гимны обеих стран. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа и народной армии Лаоса, которые прошли маршем перед собравшимися.
Генерал-майор Сергей Бобров, представляющий командование Восточного военного округа, выразил пожелания участникам успешного и плодотворного проведения всех запланированных этапов боевой подготовки. От российской стороны руководит учением полковник Вячеслав Бабак.
Как отметили в пресс-службе, в ходе учения военнослужащие народной армии Лаоса будут отрабатывать все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. Учения начались 18 сентября и продлятся до 26 сентября.
Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани.