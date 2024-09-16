Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Президент Лаоса подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, это было заявлено на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай».
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подтвердил свое намерение посетить саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом на дискуссионной площадке клуба «Валдай» сообщила директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Людмила Воробьева. Она отметила, что президент Лаоса уже участвовал в мероприятиях в России в мае, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне, и теперь планирует вновь посетить страну для участия в международном мероприятии.
Саммит БРИКС, который пройдет в Казани, станет важной площадкой для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов. Участие президента Лаоса в этих переговорах подчеркивает значимость партнерства стран БРИКС и стремление Лаоса укреплять сотрудничество с ведущими экономиками мира. Для России, в свою очередь, это событие станет очередной возможностью укрепления международных связей и продвижения своих интересов на международной арене.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани, о чем ранее сообщил посол Ирана в России Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.