На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Иран подтвердил участие президента в саммите БРИКС в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани, заявил посол в России Казем Джалали на полях Медиасаммита БРИКС.
Как сказал Джалали, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва ждет подтверждения участия иранского лидера в саммите «по дипломатическим каналам», президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан будет принимать участие в саммите в Казани, передает ТАСС.
Ранее бразильский президент Лула Инасио да Силва отправится в Россию на саммит БРИКС в Казани в октябре, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, также саммит посетит президент Боливии Луис Арсе, сообщила боливийский посол Мария Луиса Рамос Урсагасте.