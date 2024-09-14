На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Президенты Бразилии да Силва и Боливии Арсе решили посетить саммит БРИКС в Казани
Бразильский президент Лула Инасио да Силва отправится в Россию на саммит БРИКС в Казани в октябре, заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, также саммит посетит президент Боливии Луис Арсе, сообщила боливийский посол Мария Луиса Рамос Урсагасте.
«Да, он посетит встречу», – заявил де Лима Баэна Соарес РИА «Новости».
«На саммит БРИКС в Казани приглашен президент Боливии, и он с удовольствием принял это приглашение от президента [России Владимира] Путина», – сказала посол Боливии.
Ранее российский президент отмечал, что ожидает полноценного визита иранского лидера Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС.