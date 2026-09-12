Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» с курсантами прибыл в порт Камбоджи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Сиануквиль в Камбодже, передает ТАСС. «На пирсе камбоджийского порта состоялась торжественная церемония встречи российского учебного корабля», – сообщили в пресс-службе флота. В мероприятии приняли участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, военный атташе Иван Стадченко и представители камбоджийских военно-морских сил.

Командование российского судна встретилось с руководством порта для обсуждения двустороннего сотрудничества. Стороны обменялись памятными подарками, подчеркнув дружественные отношения между государствами. В рамках визита моряки двух стран проведут товарищеский футбольный матч и совместные учения по борьбе за живучесть корабля.

Штурманский поход «Перекопа» начался в июле и завершится в середине декабря 2026 года. На борту практикуются курсанты из России, Танзании и Мозамбика. Позже к ним присоединятся представители Намибии, Конго, Камеруна и Гвинеи. За время плавания судно преодолеет около 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути.

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