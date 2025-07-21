Учебный корабль «Смольный» прибыл в Экваториальную Гвинею

Tекст: Ольга Иванова

Учебный корабль Балтийского флота России «Смольный» во второй раз прибыл в порт столицы Экваториальной Гвинеи – Малабо, сообщает «Африканская инициатива».

На борту находятся около 400 человек, из которых 200 – курсанты, проходящие обучение. В этот раз Экваториальная Гвинея стала первой остановкой на маршруте корабля: далее «Смольный» посетит Сан-Томе и Принсипи, Республику Конго, ЮАР, Танзанию и Вьетнам, а завершит плавание во Владивостоке в конце сентября.

Экипаж тепло встретили представители руководства ВМС Экваториальной Гвинеи, посол России в Малабо Карэн Чальян и российская дипмиссия. По прибытии военный оркестр «Смольного» исполнил гимн России. Для делегации, возглавляемой государственным секретарем министерства обороны страны Архелио Ндонг Нкони, командир корабля провел экскурсию, показав помещения для курсантов, включая 15 танзанийцев, обучающихся в Петербурге и Крыму, а также рубку командира, современную операционную и стоматологический кабинет.

Командир отметил, что за 50 лет работы «Смольный» подготовил порядка 45 тыс. курсантов. Он подчеркнул: «Каждый выезд для курсантов – проверка на прочность и возможность испытать себя в деле, а заодно убедиться, подходят ли они для службы во флоте». Посол России оставил памятную запись в бортовой книге корабля.

Визит в Малабо продлится три дня. За это время курсанты проведут парад, сыграют товарищеский футбольный матч с местной командой и встретятся с соотечественниками, живущими в Экваториальной Гвинее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный» прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле, который расположен в 30 километрах от Каракаса.