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Школы Владивостока начали преподавать краеведческий курс «Тигроведение»
Восемь школ Владивостока ввели в программу предмет «Тигроведение»
Восемь школ Владивостока в текущем учебном году вводят в программу пятых классов новый краеведческий предмет «Тигроведение», разработанный Центром «Амурский тигр».
Курс объединяет материалы по биологии, истории, культуре и географии Приморского края, позволяя школьникам изучать мир на примере амурского тигра. Программа рассчитана на учащихся пятых классов, сообщается на сайте Центра «Амурский тигр».
«В основе охраны природы лежит воспитание. Никакие экологические проекты и инициативы не будут работать в полной мере, если граждане страны не чувствуют свою причастность и ответственность», – сказал генеральный директор Центра Сергей Арамилев.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Милица Щипун назвала уроки инвестицией в региональную идентичность и воспитание граждан, которые любят природу родного края.
Одним из соавторов программы стал ветеран спецоперации, служивший в добровольческом отряде «Тигр», педагог Александр Жигжитов. По его словам, курс успешно прошел пилотную отработку в школе № 32, а теперь создаются учебное пособие и методические материалы для учителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр юстиции Чуйченко сообщил об исключении амурских тигров из числа вымирающих видов. Весной гендиректор Центра «Амурский тигр» Арамилев рассказал о правилах поведения при встрече с хищником. В апреле в Приморском крае спасли многодетное семейство амурских тигров от гибели в тайге.