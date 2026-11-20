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Арабская коалиция перехватила ракету хуситов над Саудовской Аравией
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в сторону южной саудовской провинции.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила ракету, которую йеменские хуситы запустили в направлении Южной провинции Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу штаб-квартира Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в Эр-Рияде пострадала в результате ракетного удара йеменских хуситов.
В четверг хуситы нанесли удар по финансовому центру в Эр-Рияде.
Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции отразили атаку на саудовскую столицу.