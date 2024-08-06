Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Корабль ВМФ России зашел в венесуэльский порт
В порт Ла-Гуайра в Венесуэле зашел учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный», порт находится в 30 километрах от столицы страны – Каракаса.
Заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено отметил, что венесуэльская сторона рада принять корабли «Военно-морского флота братской России», передает ТАСС.
Для экипажа корабля подготовлена программа пребывания в Венесуэле, он посетит исторические места административного центр штата Ла-Гуайра и побывает на культурных и спортивных мероприятиях.
Ранее российский посол Сергей Мелик-Багдасаров выразил надежду на продолжение визитов кораблей российского флота в венесуэльские порты.
В июле отряд кораблей Северного флота совершил официальное посещение порта Ла-Гуайра.