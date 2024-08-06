  • Новость часаВ Минобороны назвали силы ВСУ при атаке на Курскую область
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    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    19 комментариев
    6 августа 2024, 18:54 • Новости дня

    Корабль ВМФ России зашел в венесуэльский порт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт Ла-Гуайра в Венесуэле зашел учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный», порт находится в 30 километрах от столицы страны – Каракаса.

    Заместитель командующего ВМС Венесуэлы вице-адмирал Эдвард Сентено отметил, что венесуэльская сторона рада принять корабли «Военно-морского флота братской России», передает ТАСС.

    Для экипажа корабля подготовлена программа пребывания в Венесуэле, он посетит исторические места административного центр штата Ла-Гуайра и побывает на культурных и спортивных мероприятиях.

    Ранее российский посол Сергей Мелик-Багдасаров выразил надежду на продолжение визитов кораблей российского флота в венесуэльские порты.

    В июле отряд кораблей Северного флота совершил официальное посещение порта Ла-Гуайра.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    5 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские

    Разведчица Дульцева: Дети эмоционально восприняли новость о своей родине

    Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские, после длительного пребывания за границей.

    В интервью телеканалу «Россия-1» Дульцева поделилась, что их дочь София была очень тронута, узнав о своих корнях. По ее словам, она была растрогана до слез. «Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила, что у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать», – добавила она, передает Газета.Ru.

    Сын супругов, Даня, по словам Анны, отнесся к этой новости более спокойно, но с большим позитивом. «Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», – подчеркнула она.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин.

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    6 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

    «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне проблем с работой YouTube российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, самым скачиваемым приложением стало «VK видео», свидетельствуют данные магазинов Google Play и AppStore.

    В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.

    Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.

    Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

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    6 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие предпринимают попытки выбраться из окружения в восточной части Нью-Йорка (Новгородское) на Горловском направлении, но несут серьезные потери.

    При попытке покинуть окружение солдаты ВСУ попадают под шквальный огонь и гибнут в больших количествах, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Ранее в Сети появилось видео мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе, который стал результатом удара российской авиации по позициям ВСУ. Взрыв сопровождался образованием крупного грибообразного облака, что вызвало ассоциации с ядерным взрывом.

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    5 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    Пловчиха из Израиля пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает портал Ynetnews.

    Горбенко не квалифицировалась в финал, она заняла девятое место в результате полуфинальных заплывов. Австралийка Элла Рэмзи снялась с финального заплыва из-за болезни, а Горбенко была первой запасной, передает ТАСС.

    Израильская спортсменка направлялась на ужин МОК, когда узнала о том, что должна выйти на старт. Перед этим она спросила, необходимо ли ей оставить свою экипировку в комнате ожидания на арене, но старшие должностные лица делегации посчитали, что ее участие не понадобится.

    Как следствие, в финальном заплыве участие приняли семь спортсменок, золото завоевала канадка Саммер Макинтош.

    Горбенко является серебряным призером чемпионата мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

    Ранее итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

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    5 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    В России возобновили работу три автомобильных завода

    «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ возобновили работу после корпоративных отпусков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три крупнейших российских автозавода – «Автозавод Санкт-Петербург», «Москвич» и УАЗ – завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей, сообщает «Автостат».

    Как отмечается, предприятия приостановили работу в конце июля для проведения плановых технических работ и подготовки к новому производственному циклу. За время простоя заводы успели накопить достаточный запас автомобилей для удовлетворения текущего спроса, передает РИА «Новости».

    В марте стало известно, что южнокорейская компания Hyundai Steel намерена возобновить производство в Петербурге через два года после остановки предприятия.

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    6 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска предприняли попытку проникнуть на территорию Курской области, пограничники ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Попытки прорыва ВСУ были зафиксированы в Суджанском и Кореневском районах Курской области, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    «Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», – добавил он.

    В марте за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    6 августа 2024, 04:50 • Новости дня
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставках сухпайков в Российскую армию, в котором фигурируют бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний, сообщили в правоохранительных органах.

    Арестовано имущество, находившееся в банковских ячейках одного из фигурантов дела по факту присвоения имущества в особо крупном размере, рассказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее ФСБ задержала Булгакова, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

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    5 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран принял решение атаковать Израиль и передал соответствующее сообщение через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сообщает газета The Jerusalem Post.

    Согласно информации издания, Сийярто связался с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и пояснил, что получил эту информацию в разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает ТАСС.

    «Иран уведомил нас о своих намерениях атаковать Израиль», – заявил в этом контексте Кац.

    В МИД Ирана ранее заявили, что власти страны не заинтересованы в эскалации конфликта в регионе, но считают необходимым ответить на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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    5 августа 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова

    Стало известно об имуществе задержанного генерал-майора Шестерова

    Стало известно об имуществе задержанного генерала Шестерова
    @ mil.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Журналисты подсчитали доходы заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, задержанного по уголовному делу о мошенничестве в парке «Патриот» в Кубинке.

    Документы, с которыми ознакомились РИА «Новости», свидетельствуют, что в 2017 году у Шестерова в пользовании была квартира в 35,3 «квадратов» и автомобиль Skoda Yeti. За указанный год его доход составлял 3,076 млн рублей.

    Уже в 2018 году генерал приобрел мотоцикл Harley Davidson ХG750. Как сообщает агентство, по данным из открытых источников, стоимость такой модели варьируется от 490 тыс. рублей до 677 тыс. рублей. За указанный год его доход составил 3,028 млн рублей.

    В 2019 и 2020 годах доходы генерала снизились до 2,7 млн рублей и 2,8 млн рублей. При этом у него появилась квартира размером 71 «квадрат».

    Следственный комитет России ранее сообщил, что руководство парка «Патриот» подозревается в растрате бюджетных средств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также генерал-майор Владимир Шестеров.

    По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка. Сумма хищения составляет около 40 млн рублей.

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    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    6 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что Алла Пугачева до конца этого года планирует выступить в России, не соответствует действительности, заявил супруг певицы Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».

    Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.

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    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    6 августа 2024, 02:11 • Новости дня
    Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
    Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд отправил под арест еще троих участников драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

    В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

    Они, как и шесть предыдущих арестованных, будут находиться под стражей до 29 сентября включительно.

    Ранее Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

    В СК сообщили, что всем участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

    Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.

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