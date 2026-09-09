  • Новость часаЭксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из Волчанского котла
    Москва пообещала пресекать недружественные шаги Норвегии на Шпицбергене
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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    9 сентября 2026, 13:13 • Новости дня

    В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

    Глава Новороссийска Кравченко сообщил о введении режима ЧС после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, в результате которой погибли четыре человека и 17 пострадали, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

    После атаки киевского режима в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко в Max. «На данный момент в городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», – написал он.

    В результате инцидента погибли четыре человека. Кравченко выразил соболезнования их семьям и пообещал оказать необходимую поддержку. Повреждения получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия, православный храм, а также здания детских садов, школы и поликлиники.

    Для устранения последствий создан оперативный штаб. Специалисты обследуют территорию на наличие обломков беспилотников, проводятся подомовые обходы для оценки ущерба. В городе также ведутся работы по восстановлению поврежденного водопровода и троллейбусной контактной сети, продолжается тушение лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели четырех человек при массированной атаке беспилотников на Новороссийск.

    Месяцем ранее в результате налета украинских дронов в городе пострадало около 60 жилых домов.

    Для быстрого устранения последствий того воздушного удара руководство муниципалитета ввело режим чрезвычайной ситуации.

    8 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    Мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса
    @ Минобороны России

    Ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского 8 сентября доставили в храм на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Святыню принесли в храм в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

    После принесения ковчега в храм состоялся молебен, сообщает Минобороны. Его возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

    «Мы, православные, считаем обретение мощей чудесным знаком помощи Божией, в первую очередь бойцам и всем нам», – сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По его словам, великий князь Дмитрий Донской в этот день «духовно возглавит наше войско».

    Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир подчеркнул особое значение принесения святыни для военнослужащих и жителей Донбасса. «Все наши военные и жители Донбасса нуждаются в помощи свыше, в благословении наших святых, поэтому обретение мощей глубоко важно, это послужит укреплению их духа, мобилизует силы духовные и телесные и поможет одолеть супостата», – заявил митрополит Владимир. Он также отметил, что само обретение мощей свидетельствует о том, что благословение Божие пребывает с русским народом, с нашим воинством.

    Заместитель командира соединения гвардии полковник Илья Иванов назвал доставку ковчега знаменательным событием для республики. «Приезд ковчега с мощами князя Дмитрия Донского – это символ будущего полного освобождения Донецкой народной республики от врага, символ того, что мы действуем правильно, в правильном направлении, и Победа будет скоро», – подчеркнул Иванов.

    Саур-Могила стала одним из главных символов боев за освобождение Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в памятную дату жители региона приезжают к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Павлюков рассказал, что посещение Саур-Могилы в День освобождения Донбасса стало для него многолетней традицией.

    «Каждый год мы приходим на Саур-Могилу почтить память всех погибших здесь. Для нас освобождение Донбасса – это очень-очень большой праздник», – сказал Павлюков.

    Принесение мощей Дмитрия Донского, по его мнению, имеет особое значение для находящихся сейчас на фронте военнослужащих и поможет поднять их боевой дух.

    Жительница ДНР Лидия Сохач назвала появление святыни на Саур-Могиле в нынешних условиях особым знаком для верующих. «Это промысел Божий. В нашей нынешней ситуации верующие люди чувствуют и понимают, что Господь всегда с нами, святые всегда с нами. Они нас поддерживают, они нас укрепляют», – сказала она.

    По словам Сохач, символизм события связан и с самим образом Дмитрия Донского как князя-полководца и покровителя воинства. «И сам святой пришел нас укрепить. Он сейчас с нами, с нашим войском, с нашими ребятами. Он рядышком», – подчеркнула жительница ДНР.

    После завершения молебна участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Саур-Могила».

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    9 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    ВС России разнесли логистику ВСУ в Николаеве
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским военным объектам, включая склады беспилотников в Киеве и логистические центры в Николаеве и Николаевской области, сообщило Минобороны.

    Удары наносились по объектам военной промышленности, логистическим центрам и морским портам Украины, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров, а также беспилотников самолетного типа и комплектующих к ним.

    В Николаеве и Николаевской области ударам подверглись несколько логистических центров, включая грузовой терминал «Ника терра», где были уничтожены три резервуара с топливом и три хранилища с военным имуществом.

    Также поражены логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2» и «Электротехника», которые использовались для хранения военных грузов, беспилотников и запчастей.

    Кроме того, российские силы нанесли удары по складскому терминалу компании «Диметра» и терминалу Жовтневое, уничтожив шесть резервуаров с горючим и пять хранилищ.

    В морском порту Николаева поражены четыре резервуара с топливом и хранилище с военным имуществом. Также удары пришлись по сухогрузу на переходе в порт Одессы и объектам логистики пункта пропуска «Староказачье».

    В начале сентября российские военные атаковали логистический центр украинской армии в Николаеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    В конце августа Министерство обороны отчиталось о поражении инфраструктуры портов Одессы и Черноморска.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Кадыров назвал число направленных из Чечни в зону СВО бойцов

    Кадыров рассказал об отправке 76 тыс. бойцов из Чечни в зону СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке десятков тысяч военнослужащих из республики в зону специальной военной операции с начала ее проведения.

    Из Чеченской Республики в зону проведения СВО отправились более 76 тыс. человек, рассказал Кадыров, передает РИА «Новости». По словам главы региона, военнослужащие успешно справляются с поставленными перед ними задачами.

    «С начала СВО из Чеченской Республики в ее зону направлены 76 434 бойца. Наши воины достойно выполняют поставленные задачи и демонстрируют высокую эффективность», – сообщил Рамзан Кадыров.

    Кроме того, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил более 44 млрд рублей на нужды специальной военной операции. Эти средства идут на регулярное обеспечение бойцов техникой, транспортными средствами, экипировкой и современными системами связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Рамзан Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на передовую.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность чеченскому народу за значительный вклад в спецоперацию.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 06:36 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка четырех групп украинской армии прорвать кольцо окружения в районе населенного пункта Должанка Харьковской области пресечена, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «На великобурлукском направлении бойцы «Севера» развивают успех возле взятых под контроль Березников и Долгенького. Сорвана попытка четырех боевых групп 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ прорвать кольцо окружения с внутренней стороны в районе Должанки», – сообщил источник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

    Внутри образовавшегося Волчанского котла остаются около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    За прошедшую неделю украинские силы потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва кольца окружения.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека

    При атаке дронов на Новороссийск четыре человека погибли и 29 пострадали

    При атаке беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Max заявил об отражении массированной атаки дронов. «К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким», – отметил глава региона.

    В результате ночной атаки в Новороссийске пострадали 29 человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь, при необходимости пациентов готовы перевести в краевые центры.

    Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах, а также в православном храме и детском саду. Мэру Новороссийска поручено взять ситуацию под личный контроль, оценить ущерб и оказать поддержку семьям.

    В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад, пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах. Глава региона поблагодарил военных и экстренные службы за работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при падении обломков беспилотника на частный детский сад в Краснодаре погибли двое детей.

    В середине того же месяца власти Кубани сообщили о повреждении 185 домов после массированного удара дронов по Новороссийску.

    Жертвами этого ночного налета на побережье Краснодарского края стали три человека.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Офицер США заявил о панике Запада из-за побед России

    Офицер США Крапивник заявил о панике Запада из-за побед России

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны настаивают на перемирии из-за очевидного провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считает отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник.

    Западные политики и эксперты все чаще призывают к перемирию, наблюдая за поражениями украинской армии, заявил отставной офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Диесена.

    «Понять, что Россия побеждает, а Запад в отчаянии, можно по тому, как все вдруг начинают твердить: «Давайте заключим перемирие». Не мир, конечно, а именно перемирие: на суше, в море, в воздухе, да хоть в кустах, – лишь бы какое-нибудь. Вот в такие моменты и становится ясно, что Россия их одолевает», – приводит РИА «Новости» слова Крапивника.

    Он добавил, что в Европе сейчас царит паника, а в обществе ощущается отчаяние из-за сложившейся ситуации на поле боя.

    «Насколько серьезно Россия лидирует в этом конфликте, говорит реакция европейцев, которые вопят: «Верните их за стол переговоров!» – отметил Крапивник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.


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    9 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Озерное
    Российские войска освободили харьковское Озерное
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщило в среду Министерство обороны.

    Бойцы группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Озерное, расположенный в Харьковской области, указало ведомство в Max.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции в этом регионе.

    В июле подразделения группировки освободили харьковское село Артельное.

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    8 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Участвующие в спецоперации граждане Индии вернутся на родину

    Песков: Россия вернет участвующих в СВО граждан Индии на родину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия вернет на родину граждан Индии, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, после установления их личностей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Нью-Дели активно взаимодействуют для возвращения индийских граждан, находящихся в зоне спецоперации, передает ТАСС. Заявление прозвучало на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС.

    «В настоящее время ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также отметил, что индийские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему. В России к просьбам партнеров отнеслись с большим вниманием и готовностью оказать необходимое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года индийские власти назвали точное число участвовавших в конфликте на Украине граждан.

    Ранее Нью-Дели добился увольнения 45 своих соотечественников из рядов российской армии. До этого индийский МИД призвал жителей страны держаться подальше от зоны боевых действий.

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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    @ t.me/mamukapipiya

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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    9 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Николаеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в ряде украинских городов в ночь на среду были слышны взрывы, сообщил Telegram-канал «Суспільне» («Общественное»).

    «В Харькове раздался взрыв, сообщили корреспонденты „Общественного». В Харькове зафиксировали попадание в складское здание, сообщил мэр Терехов. На месте разразился пожар, последствия удара уточняют», – сказано в сообщениях.

    Затем сообщается о повторных взрывах. Такая же ситуация в Николаеве: за одним взрывом следует другой или несколько.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги, уточняет РИА «Новости».

    О звуке взрыва сообщали из Киева, после чего в столице Украины отменили воздушную тревогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко 8 сентября сообщил о крупных пожарах на городских складах. Украинская ТЭС прекратила работу после серии взрывов. Николаев частично обесточен после серии взрывов.

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