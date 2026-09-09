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«Северяне»: В Черниговской области появились «территории боевых действий»
В Черниговской области появились «территории боевых действий»
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и узнали, что в Черниговской области пять районов приобрели статус территорий возможных боевых действий.
«Черниговская военная администрация присвоила пяти районам области статус территорий возможных боевых действий. Это Холминская, Березнянская, Седневская, частично – Тупичевская и Сосницкая городские общины», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Кроме того, в Черниговской области точными ракетными ударами уничтожены два логистических хаба ВСУ – в Чернигове и Прилуках. В районе Черного Рога нанесен ракетный удар по площадке запуска ударных дронов: полностью уничтожен склад БПЛА, есть потери среди личного состава расчетов.
На Сумском направлении в Шосткинском районе тяжелые бои идут в районах Уланово и Толстодубово. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках на 500 м.
В Харьковской области на Волчанском направлении с тяжелыми боями бойцы расширяют зону контроля вокруг Белого Колодезя. Также есть продвижения в районе Малой Волчьей.
На Липцовском направлении штурм-группы продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском развивают успех возле освобожденных Березников и Долгенького.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска.
Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.